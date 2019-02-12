ایرانسل در نمایشگاه لجستیک، زنجیره تأمین حضور یافت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی ایرانسل، «سامانه مدیریت هوشمند ناوگان» راهکاری جامع و یکپارچه است که در راستای توسعه خدمات مبتنی بر اینترنت اشیاء در حوزه حمل و نقل ارائه میشود. استفاده از این سامانه، مدیریت ناوگان حمل و نقل را بهینه، ایمن و کارآمد میکند.
از مهمترین مزایای سامانه مدیریت هوشمند ناوگان، کاهش هزینه سوخت خودروهاست که این امر در این سامانه با اطلاع از زمان سوختگیری، ردیابی خودروها، انتخاب بهترین مسیر ممکن و دریافت هشدار هنگام خرابی قطعات خودرو امکان پذیر شده است. همینطور این سامانه تحلیلی از رفتار راننده نیز ارائه میدهد و به طور لحظهای وزن بار و حمل ایمن آن را کنترل میکند.
از دیگر مزایای این سامانه کاهش هزینه تعمیر و نگهداری خودروها است. حسگرهای نصبشده روی هر خودرو، با ارسال اطلاعات به صورت مستمر و نظارت بر شرایط فنی خودرو، کمک میکنند تا با تشخیص بهموقع معایب ایجاد شده از خسارتهای احتمالی و هزینههای تعمیر و نگهداری جلوگیری شود.
نمایشگاه لجستیک، زنجیره تأمین و صنایع وابسته در محل دائمی نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار شد.
