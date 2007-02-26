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۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۱۶

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" چون رود جاری باش " از پائولو کوئیلو به بازار آمد

" چون رود جاری باش " نام مجموعه ای از قطعات حکایت گونه نویسنده برزیلی پائولو کوئیلو است که آرش حجازی آن را به فارسی برگردانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، " چون رود جاری باش " مجموعه ای از قصه ها، عقاید و نظرات پائولو کوئیلو، برشی عرضی در کالبد شناسی فعالیت های ادبی او و بازتابی از گستره آفرینش های این نویسنده برزیلی است.

در پشت جلد کتاب آمده است: این قطعات مسیر نگاه آفریننده را تصویر می کنند و در این مسیر همچون عکس هایی فوری از بخش هایی از زندگی بر جزئیاتی از حقیقت مکث می کند.

کوئیلو در این حکایت ها قصد دارد قصه انسان را با نگاه به تعارض درونی همیشگی او، که هم مرزها و حدود بی شمار و هم درونی با پهنه ای بیکران دارد، تعریف کند. کتاب در پی پاسخ به کیستی و چگونگی انسان ها از منظر خاص کوئیلوست.

این کتاب مشتمل بر 118 حکایت در 322 صفحه ، در شمارگان 5500 نسخه و با قیمت 3900 تومان توسط نشر کاروان عرضه شده است.

از این نویسنده برزیلی تاکنون " کیمیاگر" ، " ورونیکا تصمیم می گیرد بمیرد "، " کوه پنجم "، " کنار رود پیدرا نشستم و گریستم " و... به فارسی برگردانده شده است.

کد مطلب 453618

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