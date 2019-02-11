حضور مرضیه هاشمی در میان راهپیمایان ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر مرضیه هاشمی، خبرنگار و مجری شبکه پرس تی‌وی که چندی پیش بدون هیچ دلیلی از سوی پلیس فدرال آمریکا بازداشت شده بود و پس از آزادی به ایران بازگشت در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن و جشن پیروزی انقلاب اسلامی در تهران حضور یافت. مرضیه هاشمی ۱۳ ژانویه (۲۳ دی ماه) بدون اقامه هیچ دلیلی در فرودگاه سنت لوئیس آمریکا بازداشت و به یک بازداشتگاه پلیس فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) در واشنگتن منتقل شد.

خبرنگار آمریکایی‌تبار پرس تی‌وی پس از ۱۱ روز بازداشت در آمریکا بدون طرح هیچ اتهامی از زندان آزاد و به خانواده‌اش در واشنگتن ملحق شد و پس از آن به تهران بازگشت.