سهام آسیایی رشد کرد/جهش سهام شرکتهای برتر چین

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز دوشنبه، درحالی‌که نگرانی از رشد اقتصادی جهان، سیاست‌های آمریکا و جنگ تجاری چین-آمریکا، از ذهن سرمایه‌گذاران بیرون نرفته است، سهام آسیایی همچنان آماده یک جهت‌گیری است. این باعث شد که دلار به عنوان سرمایه امن، در برابر ارزهای مهم دیگر جهان به بالاترین سطح ۶ هفته‌ای خود برسد.

اما سهام چین پس از تعطیلی یک هفته‌ای سال نو، امروز پس از بازشدن بازارها، با جهش بزرگ خود را به رقبا رساندند. این رشد قابل‌توجه درحالی ایجاد شد که وزارت تجارت این کشور اعلام کرد که علی‌رغم کند شدن رشد اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ دنیا، فروش خرده‌فروشی‌ها در طول تعطیلات سال نو ۸.۵ درصد نسبت به سال گذشته جهش کرده است.

سهام شرکت‌های برتر چین ۱.۶ درصد جهش کرد درحالی‌که کامپوزیت شانگهای ۱.۲ درصد بالاتر بسته شد.

سهام استرالیا توانست افت‌های اولیه خود را جبران کرده و در نهایت با رشد ۰.۲ درصدی به کار خود پایان دهد، درحالی‌که شاخص کاسپی کره‌جنوبی هم ۰.۲ درصد رشد کرد. شاخص‌های سهام اندونزی و هند امروز در منطقه قرمز باقی ماندند.

این باعث شد گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن، که روز جمعه از بالاترین سطح ۴ ماهه خود پایین آمده بود، امروز رشد اندکی را ثبت کند.

با بسته بودن بازارهای ژاپن به علت تعطیلات رسمی، حجم معاملات امروز هم نسبتا کم بود.

تنش‌های بین آمریکا و چین که برای هر دو کشور میلیاردها دلار ضرر به همراه داشته، بازارهای جهانی را هم به هم ریخته است.

امروز دور جدیدی از مذاکرات تجاری در پکن آغاز می‌شود و مذاکرات با سطح بالاتر، شامل نماینده تجاری آمریکا، رابرت لایتایزر و وزیر خزانه‌داری استیون منوچین، در پنج‌شنبه و جمعه، انجام خواهد شد.

در بازار ارز، شاخص دلار با ششمین جلسه متوالی رشد خود مواجه شد و به بالاترین سطح ۶ هفته‌ای خود، ۹۶.۶۹۵ واحد، رسید.

یورو پس از ۵ جلسه متوالی افت، امروز بدون تغییر و در نرخ ۱.۱۳۲۲ دلار، تبادل شد.