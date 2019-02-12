استرالیا بزرگترین معامله تسلیحاتی خود را رقم زد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «اسکات موریسون» نخست وزیر استرالیا روز گذشته در کانبرا با کنسرسیوم تسلیحاتی نوال فرانسه قرارداد خرید ۱۲ زیر دریایی و برخی دیگر از اقلام تسلیحاتی را به امضا رساند.

این قرارداد که ارزش مالی آن بیش از ۳۰ میلیارد یورو اعلام شده به عنوان بزرگترین معامله تسلیحاتی استرالیا بشمار می آید.

زیردریایی های فرانسوی قرار است در راستای تحقق استراتژی امنیتی استرالیا به کار گرفته شوند.

از سوی دیگر «فلورنس پارلی» وزیر دفاع فرانسه با اشاره به قرارداد همکاری تسلیحاتی میان کانبرا و پاریس اظهار داشت: قرارداد همکاری دو کشور نشانه ای از اعتماد استرالیا به فرانسه بخصوص در زمینه مبادلات تسلیحاتی است.