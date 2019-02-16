به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی میرزاجانی، مسئول کمیته فنی و داوری مسابقات بین‌المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی از آغاز مرحله مقدماتی سی و ششمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم خبر داد و گفت: این دوره از مسابقات به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

وی افزود: امسال مسابقات در سه مرحله مقدماتی، نیمه نهایی و نهایی برگزار خواهد شدt ولی تغییراتی در روند برگزاری مرحله مقدماتی صورت گرفته که برخلاف سال‌های گذشته که حضوری بود این مرحله به صورت غیرحضوری و به صورت ارسال فایل صورت می‌گیرد.

مسئول کمیته فنی و داوری مسابقات بین‌المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: با فراخوانی که پیش تر در راستای مسابقات بین‌المللی صادر شد، قرار شد شرکت کنندگان در بخش قرائت آثار تصویری خود را طبق مواردی که از سوی ستاد مسابقات اعلام شده بود ارسال کنند تا به بخش داوری راه پیدا کند و در بخش حفظ نیز به صورت تصویری و مستقیم از طریق نرم افزارهای دارای قابلیت ارتباط تصویری با شرکت کنندگان تماس گرفته خواهد شد و داوران سوالات حفظ را مطرح می‌کنند.

وی آغاز مرحله مقدماتی مسابقات را در شهر مقدس قم اعلام کرد و بیان داشت: این مرحله به مدت ۵ روز به طول می‌انجامد و طی آن آثار بیش از ۲۵۰ قاری و حافظ از ۵۰ کشور جهان در بخش‌های بزرگسالان، دانش آموزان و نابینایان مورد ارزیابی ۴ نفر از اساتید و داوران برجسته قرار خواهد گرفت.

میرزاجانی با بیان اینکه در این مرحله اساتیدی همچون حجج اسلام محمدرضا شهیدی پور و محمدصادق نصراللهی، حیدر کسمایی و حسن ربیعیان داوری را بر عهده خواهند داشت، خاطرنشان کرد: مرحله مقدماتی ویژه طلاب علوم دینی و بانوان نیز به صورت مجزا در روزهای آینده برگزار خواهد شد.

وی افزود: قاریان و حافظانی که حدنصاب نمره را کسب کرده و صلاحیت لازم را داشته باشند به مرحله نیمه نهایی مسابقات بین المللی قرآن کریم راه پیدا می‌کنند و این مرحله ۲۰ و ۲۱ فرودین ماه سال ۱۳۹۸ در هتل محل اسکان متسابقین برگزار می‌شود و رقابت‌ها به صورت مستقیم از شبکه قرآن و معارف سیما پخش خواهد شد.

مسئول کمیته فنی و داوری سی و ششمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران در پایان گفت: مرحله نهایی مسابقات نیز از عصر روز ۲۱ فروردین ماه تا پایان روز ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام خمینی (ره) تهران برگزار خواهد شد.