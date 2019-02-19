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۳۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۱۰

در کره جنوبی؛

فسیل عنکبوت ۱۱۳میلیون ساله با چشمان درخشان کشف شد

فسیل عنکبوت ۱۱۳میلیون ساله با چشمان درخشان کشف شد

یک جستجوگر آماتور در کره جنوبی فسیلی ۱۱۳ میلیون ساله از عنکبوتی با چشمان درخشان کشف کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، یک جستجوگر آماتور فسیل در کره جنوبی نمونه جالبی یافته است. این جستجوگر آماتور نمونه ای از فسیل یک عنکبوت کشف کرده که چشمانی درخشان دارد. اکنون گروهی از محققان  معتقدند قدمت این فسیل به ۱۱۳ میلیون سال قبل برمی گردد.

یافته های پژوهش روی این فسیل در نشریه  Journal of Systematic Palaeontology منتشر شده و این نخستین تپتوم کشف شده در یک فسیل است.

 تپتوم بخشی از مشیمیه چشم حیوانات است که نور تابیده شده را به شبکیه باز می تاباند. این لایه در چشم جانورانی که در شب دید خوبی دارند، مثل گربه و گاو وجود دارد و به همین دلیل چشم این جانوران در تاریکی می درخشد.

 همچنین این نخستین باری است که محققان این خانواده از عنکبوت ( lagonomegopids) را در محیطی غیر از کهربا مشاهده کرده اند.

 «پل سلدن» مدیر انستیتو دیرین شناسی در دانشگاه کانزاس، «تا یون پارک» از انستیتو تحقیقات قطبی کره جنوبی و «کی شو نام» دانش آموز دبیرستانی و جستجوگر آماتور این فسیل را طی یک پروژه ساخت و ساز کشف کردند.

این فسیل به دانشمندان نشان داد چگونه عنکبوت ها بین ۱۱۰ تا ۱۱۳ میلیون سال قبل می زیسته اند. دانشمندان معتقدند وجود تپتوم منعکس کننده در چشم عنکبوت به حیوان کمک می کرد تا در شب شکار کند.  

کد مطلب 4546486

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