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۱ اسفند ۱۳۹۷، ۱۲:۲۴

وین به پناهجویان روهینگیا کمک مالی اعطا کرد

وین به پناهجویان روهینگیا کمک مالی اعطا کرد

وزیر خارجه اتریش در جریان سفر به بنگلادش ۵۰۰ هزار یورو کمک مالی به پناهجویان روهینگیا اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استاندارد، «کارین کنایسل» وزیر خارجه اتریش که از امروز به آسیا سفر کرده وارد داکا پایتخت بنگلادش شد. 

وزیر خارجه اتریش در جریان این سفر مبلغ ۵۰۰ هزار یورو کمک مالی برای پناهجویان روهینگیا اختصاص داد.

گفتنی است مسلمانان روهینگیا در راخین، غرب میانمار زندگی می کنند، اما بعد از حمله ارتش میانمار حدود یک میلیون نفر آنها به بنگلادش مهاجرت کردند.

دولت میانمار مسلمانان روهینگیا را جزو اقوام تشکیل دهنده ملت میانمار محسوب نمی کند و آنها را از خدمات دولتی محروم کرده است.

کد مطلب 4547658
شقایق لامع زاده

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