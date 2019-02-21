منع هوآوی از توسعه ۵G در این کشور، قانونی نیست

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، وزارت کشور آلمان اعلام کرد: حذف هوآوی از شبکه ۵G، از لحاظ قانونی ممکن نیست و آلمان قانون خود را به شکلی اصلاح می‌کند که تولیدکنندگانی که شاید غیرقابل اعتماد باشند، هم بتوانند تجهیزات این شبکه را تامین کنند.

سخنگوی وزارت کشور فدرال آلمان در یک بیانیه ایمیلی اعلام کرد: به دنبال این هستیم که شبکه‌های ارتباطات تلفنی را به گونه‌ای اصلاح کنیم که برای تهدیدات بالقوه جدید آماده باشند.

در این بیانیه آمده است: حذف مستقیم یک تولیدکننده به خصوص ۵G، در حال حاضر از لحاظ قانونی ممکن نیست و در برنامه ما هم قرار ندارد؛ تمرکز این وزارتخانه بر روی اصلاحات امنیتی لازم قرار دارد تا حتی اگر یک تولیدکننده غیرقابل اعتماد احتمالی هم، در شبکه وجود داشته باشد، امنیت این شبکه‌ها تضمین شود.

اجازه دادن به هوآوی برای ورود به شبکه ۵G، اقدامی بر علیه آمریکا خواهد بود که از متحدان خود خواسته است این شرکت تکنولوژی را بایکوت کنند.

کشورهای دیگر مانند استرالیا، نیوزلند و ژاپن نیز، با اشاره به مسائل امنیتی، هوآوی را از تامین شبکه ۵G خود کنار گذاشته‌اند؛ هر چند نشانه‌هایی از تجدیدنظر در این تصمیم‌گیری در بین این کشورها به چشم می‌خورد.