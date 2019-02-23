به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهمین جشنواره بین المللی فیلم «وارش»، آیین اهدای نشان «داود رشیدی» در این رویداد فرهنگی هنری برگزار میشود.
احترام برومند همسر زندهیاد داود رشیدی درباره جزئیات اهدای نشان «داود رشیدی» همزمان با نهمین جشنواره بینالمللی فیلم «وارش» بیان کرد: این مراسم از سوی خانواده رشیدی، در جشنواره فیلم «وارش» برگزار و نشان داود رشیدی به چند چهره شاخص هنری مازندران اهدا میشود.
وی بیان کرد: این نشان تاکنون به چهرههای مطرح در حوزههای سینما، تئاتر، ترجمه و نویسندگی و پژوهش اهدا شده است.
عمید نائینی، علیرضا داودنژاد، حسن معجونی، محسن میرزایی، جلال ستاری، سید محمد مساوات، رخشان بنیاعتماد و مجتبی میرطهماسب چهره هایی هستند که تاکنون این نشان را دریافت کردهاند.
نهمین جشنواره بین المللی فیلم «وارش»، اردیبهشت ۹۸ به دبیری مهدی قربانپور در استان مازندران برگزار می شود.
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