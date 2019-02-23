توسعه افراطی دانشگاه ها چالش زا شده است/ لزوم مهارت آفرینی

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حیاتی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تاکید بر تعامل سازنده بین دانشگاه و اصحاب رسانه اظهار داشت: دانشگاه به عنوان نهاد برای توسعه به تعامل با رسانه های مختلف نیاز دارد.

وی افزایش آگاهی عمومی جامعه را از وظایف اصلی دانشگاه و رسانه برشمرد و گفت: در حال حاضر دانشگاه باید کمال گرا باشد و نمی تواند نسبت به موضوعات جامعه بی تفاوت باشد و دور خود را دیوار بکشد.

وی عمده ترین مسائل کشور را بیکاری بیان کرد و افزود: بخشی از بیکاری ناشی از عدم برنامه ریزی مناسب از سوی دانشگاه ها است زیرا توسعه آن متناسب با نیازهای بازار نبوده است.

حیاتی یادآور شد: افزایش کمی دانشگاه ها و مدرک گرایی ما را گرفتار مسائلی از جمله بیکاری کرده است و متاسفانه در برخی حوزه ها دچار توسعه کمی افراطی شده ایم و اکنون از آن رنج می بریم.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران یادآور شد: در حال حاضر دانشگاه های زیادی به دلیل آنکه متناسب با نیازهای بازار حرکت نکردند درحال اضمحلال هستند و باید دانشگاه ها متناسب با نیازهای روز جامعه حرکت و مهارت آفرینی کنند.

وی ادامه داد: دانشگاه فنی و حرفه ای به عنوان دانشگاه کارآفرین در مسیر مهارت آموزی در حال حرکت است و دائما نظام پایش فارغ التحصیلان در دست اقدام است.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران یادآور شد: دانشگاه فنی و حرفه ای جزو دانشگاه های ماموریت گرا است و سیاست دانشگاه، گام برداشتن در جهت توسعه کیفی مهارت آفرینی و کارآفرینی است.

وی افزود:در حال حاضر دغدغه کار فارغ التحصیلان را نداریم و اگر قرار است کسب و کارهای محلی توسعه یابد نیاز است تا دستگاه ها همکاری مناسب داشته باشند و ازسال گذشته تاکنون چند رشته میان رشته ای تدوین شد و در حال حاضر ۳۰ رشته کارشناسی تدریس می شود.