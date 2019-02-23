کشف ۲۹ کیلوگرم تریاک از مسافران اتوبوس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد بخشنده، افزود: با دریافت گزارش مردمی مبنی بر اینکه فردی قصددارد مقداری مواد مخدر از استان های جنوبی خریداری و به شهر تهران منتقل کند، بررسی موضوع در اختیار ماموران پایگاه سوم پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب قرار گرفت.

وی گفت: در ادامه تحقیقات مشخص شد که متهم با همکاری همسرش تحت پوشش مسافر با استفاده از یک دستگاه اتوبوس مسافر قصد انتاقل محوله را دارند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت با بیان اینکه نتیجه تحقیقات انجام شده در اختیار مقام قضائی قرار گرفت و دستور دستگیری و جلب متهمان صادر شد، افزود: پس از کنترل محورهای مواصلاتی به شهر تهران، خودروی متهمان در اتوبان کاظمی شناسایی و پس از متوقف کردن اتبوس، ماموران پایگاه سوم موفق به دستگیری این زوج قاچاقچی شدند.

وی گفت: در بازرسی از اتوبوس مسافربری مقدار ۲۹ کیلو و ۵۰ گرم مواد مخدر که جاساز شده بود کشف و این زوج به همراه راننده اتوبوس به مقر پلیس منتقل و پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مقام قضائی قرار گرفتند.