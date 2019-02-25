به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آموزشی ویراستاری و درست‌نویسی به زودی در کانون ادبیات ایران برگزار می‌شود.

مدرس این دوره آموزشی، رضوان وطن‌خواه ویراستار، پژوهشگر و مدّرس دانشگاه شهید بهشتی است و برگزاری آن با همکاری کانون ادبیات و بنیاد بیدل دهلوی انجام می‌شود.

این کارگاه، برای علاقه‌مندانی مناسب است که دغدغه یادگیری «ویراستاری و درست‌نویسی» دارند و می‌خواهند گفتار و نوشتارشان بنا بر زبانِ معیار، روان، رسا و تأثیرگذار باشد. آموختنِ مهارتِ ویرایش و الفبای نویسندگی، فراگیری قواعد درست‌نویسی به صورت علمی و عملی، زبردستی در معیارنویسی و رسیدن به تشخص سبکی، پرورش ویراستار، آشنایی با ظرافت‌های زبان فارسی و بایدها و نبایدهای خواندن، نوشتن و گفتن، از اهداف این کارگاه است.

سرفصل و محتوای آموزشی دوره به این ترتیب است: کلیات و تعاریف (چیستی ویرایش، پیشینه ویرایش، کیستی ویراستار و غیره)، نشانه‌گذاری، شیوه خط فارسی (پیوسته و جدانویسی)، املا و تلفظ درست واژگان، آوانگاری، عددنویسی، سال نگاری، روش استناد و ارجاع به منابع، ویرایش زبانی و فنی (خطاهای زبانی و دستوری، گرته برداری، کژتابی، کلیشه‌نویسی، نایکدستی و غیره)

به شرکت‌کنندگان در این کارگاه بعد کسب حد نصاب نمره گواهینامه معتبر اعطا خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با کانون ادبیات ایران تماس برقرار کنند.