  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب
۶ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۱۲

در کانون ادبیات ایران؛

کارگاه آموزشی ویراستاری و درست‌نویسی برگزار می‌شود

کارگاه آموزشی ویراستاری و درست‌نویسی برگزار می‌شود

کارگاه آموزشی ویراستاری و درست‌نویسی به زودی در کانون ادبیات ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آموزشی ویراستاری و درست‌نویسی به زودی در کانون ادبیات ایران برگزار می‌شود.

مدرس این دوره آموزشی، رضوان وطن‌خواه ویراستار، پژوهشگر و مدّرس دانشگاه شهید بهشتی است و برگزاری آن با همکاری کانون ادبیات و بنیاد بیدل دهلوی انجام می‌شود.

این کارگاه، برای علاقه‌مندانی مناسب است که دغدغه یادگیری «ویراستاری و درست‌نویسی» دارند و می‌خواهند گفتار و نوشتارشان بنا بر زبانِ معیار، روان، رسا و تأثیرگذار باشد. آموختنِ مهارتِ ویرایش و الفبای نویسندگی، فراگیری قواعد درست‌نویسی به صورت علمی و عملی، زبردستی در معیارنویسی و رسیدن به تشخص سبکی، پرورش ویراستار، آشنایی با ظرافت‌های زبان فارسی و بایدها و نبایدهای خواندن، نوشتن و گفتن، از اهداف این کارگاه است.

سرفصل و محتوای آموزشی دوره به این ترتیب است: کلیات و تعاریف (چیستی ویرایش، پیشینه ویرایش، کیستی ویراستار و غیره)، نشانه‌گذاری، شیوه خط فارسی (پیوسته و جدانویسی)، املا و تلفظ درست واژگان، آوانگاری، عددنویسی، سال نگاری، روش استناد و ارجاع به منابع، ویرایش زبانی و فنی (خطاهای زبانی و دستوری، گرته برداری، کژتابی، کلیشه‌نویسی، نایکدستی و غیره)

به شرکت‌کنندگان در این کارگاه بعد کسب حد نصاب نمره گواهینامه معتبر اعطا خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با کانون ادبیات ایران تماس برقرار کنند.

کد مطلب 4551858

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها