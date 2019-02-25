به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، قیمت شاخص نفت خام برنت صبح امروز با ۲۴ سنت کاهش به ۶۶ دلار و ۸۸ سنت و قیمت شاخص نفت خام دبلیوتیآی آمریکا با ۱۵ سنت کاهش به ۵۷ دلار و ۱۱ سنت رسید.
معاملهگران اعلام کردند این کاهش قیمتها، نتیجه عرضه بالای نفت به دلیل افزایش صادرات نفت آمریکا بوده که دیگر تولیدکنندگان، از جمله تولیدکنندگان نفت در خاورمیانه را وادار کرده نفت خود را با تخفیف بفروشند.
تولید نفت آمریکا در ماه جاری میلادی به رقم بیسابقه ۱۲ میلیون بشکه در روز و صادرات این کشور به رقم بیسابقه ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.
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