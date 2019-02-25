دوردست ترین شی منظومه شمسی رصد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک نیوز، دانشمندان به طور تصادفی دوردست ترین شی در منظومه شمسی را رصد کرده اند.

تخمین زده می شود این شی آسمانی در فاصله ۱۴۰ واحد نجومی(AU) دور خورشید مدار می زند. واحد نجومی که با نماد AU نمایش داده می‌شود یکی از یکاهای طول و معادل بیشترین فاصله زمین تا خورشید زمین است. این فاصله حدود ۱۵۰ میلیون کیلومتر است.

این در حالی است که سال گذشته محققان سیاره کوتوله ای کشف کردند که از فاصله ۱۲۰AU دور خورشید مدار می زد و FarOut لقب گرفت. به همین دلیل شی آسمانی جدید FarFarOut نام گرفته است.

« اسکات شپارد» از موسسه علوم کارنگی این سیاره دوردست را کشف کرده است. او با رهبری گروهی از محققان پژوهشی درباره سیاره X انجام می دهند. هرچند او و همکارانش این سیاره فرضی را نیافته اند اما در مسیر تحقیق خود اکتشافات دیگری انجام داده اند.

درحقیقت FarOut و FarFarOut آخرین اکتشافات یک پروژه تحقیقاتی هستند که اطلاعاتی درباره دوردست ترین نقاط منظومه شمسی را بررسی می کند. این اطلاعات توسط قدرتمندترین تلسکوپ های جهان مانند تلسکوپ ۴ متری Blanco در شیلی و تلسکوپ ۸ متری Subaru در هاوایی انجام شده اند.

به عنوان مثال با توجه به آنکه FarOut فاصله زیادی تا زمین دارد و بسیار کند حرکت می کند احتمالا چندسال طول می کشد تا مدار آن مشخص شود.

به هرحال دانشمندان با توجه به تحقیقات اولیه تخمین می زنند هزار سال طول می کشد تا FarOut دور خورشید مدار بزند.