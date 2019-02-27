ویزیت هایی که خودسرانه گران می شود/ دردسر آخر سال تعرفه های پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع افزایش تعرفه های پزشکی همواره یکی از چالش های حوزه سلامت در چند سال گذشته بوده است. زیرا، از چند ماه مانده به پایان سال، این بحث آغاز می شود اما تا پایان سال هیچ اتفاقی رخ نمی دهد و در نتیجه با همان تعرفه های سال کهنه، وارد سال نو می شویم. این در حالی است که برخی کلینیک ها و مطب، بدون توجه به این موضوع، نسبت به افزایش قیمت ویزیت پزشکان اقدام می کنند. مردم هم از همه جا بی خبر، هر نرخی که منشی مطب بگوید را پرداخت می کنند.

جامعه پزشکی بر این عقیده است که تعرفه ها هرگز واقعی نشده و در نتیجه آنها هستند که از این حیث به دولت یارانه می دهند. یعنی اینکه تعرفه های پزشکی پایین است و در نتیجه، هزینه های سرباری مطب ها و کلینیک ها، متوجه خود پزشکان است. در همین حال، برخی دست اندرکاران حوزه سلامت، معتقدند که تعرفه های پزشکی برای سال آینده نمی بایست افزایش یابد، زیرا در دو سه سال گذشته به اندازه کافی، شاهد رشد تعرفه ها بوده ایم. این اختلاف نظر و دیدگاه، باعث بروز چالش بین جامعه پزشکی و بیماران شده است.

ضرورت اصلاح تعرفه های بخش خصوصی

مجید کیانپور نماینده مجلس، با بیان اینکه تعرفه‌های درمانی در بخش خصوصی نیازمند اصلاح و تجدید نظر است، گفت: بیمارستان های خصوصی نباید تنها به اشراف و افراد متمول اختصاص یابد زیرا بخش دولتی نیز نمی تواند به تنهایی جوابگویی حجم گسترده بیماران باشد.

وی با بیان اینکه طرح تحول سلامت در کاهش هزینه های درمان نقش چمشگیری داشته است، افزود: طرح تحول سلامت هم اکنون وارد چالش شده است زیرا برخی مراکز درمانی، دفترچه بیمه سلامت، روستایی و تامین اجتماعی را که مورد استفاده دهک های کم درآمد جامعه است، پذیرش نمی‌کنند.

در همین حال، همایون هاشمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: آنچه مسلم است حلقه مفقوده اداره کشور در حوزه‌های مختلف همچون سلامت نبود توجه دولت‌ها و بخش‌های مختلف حاکمیتی به نظارت صحیح است و چون نظارت‌ها دقیق، کارشناسانه و مستند به مصادیق نیست، پیوسته بار مضاعفی از مسئولیت را بر دوش تمام پزشکان می‌گذارند.

وی افزود: البته نمی‌توان این موضوع را کتمان کرد که در جامعه پزشکی هم خطا وجود دارد، اما عمده آنها سهوی است و چنانچه موردی هم وجود دارد، قاعده کار این است که قضاوت و پیش‌داوری زودهنگام نداشته باشیم، و اگر موردی گزارش شده است نهادهای نظارتی مربوطه همچون سازمان نظام پزشکی به موقع مداخله داشته باشند.

هاشمی تاکید کرد: بروز خطا و رفتارهای نامناسب در بین فعالان تمام مشاغل وجود دارد، اما اینکه بخواهیم خدمات صادقانه، شایسته و شبانه‌ روزی جامعه پزشکی و پیراپزشکی را با این مصادیق محدود زیر سئوال ببریم، گناهی نابخشودنی در حق تمام پزشکان است.

تعرفه هایی که هرگز با رضایت طرفین تصویب نمی شود

تصویب تعرفه های پزشکی در شورای عالی بیمه سلامت و به دنبال آن در هیات دولت، همواره با چالش هایی همراه بوده است. بطوریکه همیشه یکی از طرفین دخیل در تصمیم گیری، از روند تعیین تعرفه ها رضایت نداشته اند. جامعه پزشکی بر این عقیده است که نمایندگان سازمان های بیمه گر در تصمیم گیری ها، همواره منافع خود را می بینند و در همین حال، بیمه ها نیز افزایش تعرفه ها را نمی پسندند.

یعقوب شیویاری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تاکید بر اینکه سازمان نظام پزشکی باید مانع از تکرار دریافت زیرمیزی توسط پزشکان شود، گفت: باید تعرفه‌های پزشکی را واقعی کنند تا بتوانیم با افرادی که در این حوزه قانون‌شکنی می‌کنند و به دنبال این هستند که پدیده ناپسند دریافت زیرمیزی را به جامعه بازگردند، برخورد کنیم.

وی افزود: دریافت زیرمیزی توسط پزشکان بازی با جان مردم است، چرا که وقتی پزشک هزینه بیشتری را برای درمان مطالبه کند، اغلب بیماران در شرایط اقتصادی کنونی که آنها را با مشکل جدی مواجه کرده است، از ادامه درمان صرفنظر می‌کنند.

اکبر ترکی دیگر عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تاکید بر اینکه عدم افزایش منطقی تعرفه های پزشکی منجر به بروز مشکلاتی در مسیر ارائه خدمات می شود، گفت: درست است وضعیت اقتصادی مردم مناسب نیست و نباید به آنها فشار آورد اما منطقی نیست که قیمت تجهیزات و کالاهای اساسی پزشکی افزایش یابد اما تعرفه ها ثابت بماند.

وی افزود: اگر تعرفه های پزشکی به صورت معقول و متناسب با تورم سالانه افزایش نیابد، با کاهش ارائه خدمات، بیماران متضرر خواهند شد و چنین موضوعی به صلاح مردم نیست و هر میزان که به پزشکان فشار وارد شود به همان اندازه نیز به مردم فشار می آید.

ترکی ادامه داد: عدم افزایش منطقی تعرفه ها ممکن است ارائه دهندگان خدمات را به مسیرهای نادرست یعنی پدیده زیرمیزی سوق دهد و موجب کم کاری در بخش های دولتی و حتی خصوصی شود. بنابراین تعرفه ها باید به صورت حداقلی و متناسب با نرخ تورم سالانه افزایش یابد و چنانچه این افزایش منطقی نباشد منجر به ورشکستگی بیمارستان های دولتی می شود.

وی در مورد اعلام دیرهنگام تعرفه های پزشکی، گفت: متاسفانه هر ساله با چنین مشکلی مواجه می شویم این در حالی است که اعلام دیرهنگام تعرفه ها باعث می شود بیمارستان های دولتی که در خدمات رسانی ضعف دارند ضعیف تر عمل کنند بنابراین انتظار می رود تمهیداتی اتخاذ شود که این مشکل حل شود.

تعرفه ها باید دو برابر شود

حسین قشلاقی عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به اینکه جامعه پزشکی همواره در تمامی زمینه ها ایثارگری کرده است، گفت: باید تعرفه هر نوع خدمت از سوی ارائه دهندگان مراکز درمانی حداقل دو برابر تعرفه های موجود باشد.

وی با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته متوسط افزایش تعرفه جامعه پزشکی ۱۵ درصد بیشتر نبوده است، افزود: اگر پایه این دو سال گذشته را که با تعرفه واقعی فاصله قابل توجه داشت ، مبنا قرار دهیم امروز باید تعرفه هر نوع خدمت از سوی ارائه دهندگان را دوبرابر کنیم تا جامعه پزشکی بتواند متناسب با تورم موجود به فعالیت بپردازد.

قشلاقی ادامه داد: حق جامعه پزشکی این است که با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و تورم موجود تعرفه خدمات پزشکی افزایش دو برابری داشته باشد و اصلاح اساسی در وضعیت تعرفه ها انجام شود.

وی با اشاره به اینکه هزینه لوازم مصرفی در مطب ها و مراکز درمانی افزایش قابل توجهی داشته است، ادامه داد: جامعه پزشکی همواره شرایط سخت را تحمل کرده و با ایثارگری در تمامی شرایط همراه مردم بوده است اما هنوز هیچ اقدامی در خصوص واقعی کردن تعرفه خدمات پزشکی از سوی مسئولان انجام نشده است.

عضو شورای عالی نظام پزشکی، با بیان اینکه اگر تعرفه های خدمات پزشکی عادلانه تعیین نشود ورشکستگی مراکز درمانی را به دنبال خواهد داشت، خاطرنشان کرد: پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی تعرفه ها از سوی شورای عالی بیمه منصفانه نبوده و بسیار نگران کننده است.

ویزیت هایی که خودسرانه گران می شود

شاید یکی از تبعات عدم تعیین تعرفه های پزشکی سال جدید قبل از پایان سال، افزایش خودسرانه نرخ ویزیت در برخی مطب ها و کلینیک های خصوصی باشد. بطوریکه این مشکل همواره تا زمان تعیین و ابلاغ تعرفه های جدید، تداوم داشته و نظارت جدی هم صورت نمی گیرد. البته وزارت بهداشت همواره از مردم خواسته است که هر گونه تخلف در حوزه سلامت را با شماره ۱۹۰ مطرح کنند.

علیرضا عسگری مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، گفت: سامانه ۱۹۰ بهترین راه انتقال صدای مردم و مشکلات آنهاست.

در روزهای پایانی اسفند به سر می بریم و شنیده می شود که افزایش ۱۵ درصدی تعرفه های پزشکی برای سال ۹۸ مطرح است. در حالی که طرح همین موضوع، بدون اینکه تصویب شود، جامعه پزشکی را بر آن می دارد که نخواهد با این تعرفه ها همراه شود. زیرا، آنها معتقدند که این افزایش با هزینه ها و نرخ تورم در کشور، همخوانی ندارد.