اسامی ۱۹ بازیکن پرسپولیس قبل از بازی با نساجی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرمربی پرسپولیس اسامی ۱۹ بازیکن را برای سفر به قائمشهر برای بازی با نساجی اعلام کرد.
علیرضا بیرانوند، بوژیدار رادوشوویچ، ابوالفضل درویشوند، مهدی شیری، سید جلال حسینی، مهدی ترابی، شجاع خلیلزاده، محمد نادری، سید احسان حسینی، احمد نورالهی، بشار رسن، سروش رفیعی، مهدی شریفی، آدام همتی، کمال کامیابینیا، سعید حسینپور، ماریو بودیمیر، علی علیپور و سعید کریمی، نفراتی هستند که پس از تمرین فردا پنجشنبه با اتوبوس راهی قائمشهر خواهند شد.
تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۶ جمعه هفته جاری در هفته بیست و یکم رقابتهای لیگ برتر به مصاف نساجی مازندران میرود.
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