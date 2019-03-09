کسری تجاری کانادا رکورد زد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در ماه دسامبر، در حالی‌که با سقوط قیمت‌های نفت، ارزش صادرات کانادا با بیشترین افت خود در یک دهه اخیر روبرو شد، کسری تجاری این کشور رکورد زد. به این ترتیب احتمالاً بانک مرکزی کانادا در آینده در مورد افزایش نرخ بهره با احتیاط بیشتری عمل خواهد کرد.

اداره آمار کانادا اعلام کرد که در ماه دسامبر، کسری تجاری این کشور به ۴.۵۹ میلیارد دلار کانادا (۳.۴۳ میلیارد دلار) رسیده است.

این خیلی فراتر از چیزی است که اقتصادانان شرکت کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده بودند. آنها پیش‌بینی کرده بودند که کسری تجاری کانادا در ماه دسامبر ۲.۸۰ میلیارد دلار کانادا باشد. این میزان، از رکورد قبلی که در سال ۲۰۱۶، با کسری ۳.۹۹ میلیارد دلار کانادا ثبت شده بود، هم خیلی بالاتر است.

در ماه دسامبر صادرات کانادا ۳.۸ درصد افت کرد، که این بیشترین میزان افت ماهانه از جولای ۲۰۱۷ تا کنون است. در این ماه قیمت‌های ضعیف نفت باعث شد تا ارزش صادرات نفت ۲۸.۷ درصد افت کند. کانادا یک صادرکننده بزرگ نفت است.

واردات کانادا برای اولین بار از ماه می تا کنون با افزایش واردات محصولات انرژی، ۱.۶ درصد رشد کرد.

پس از انتشار این داده‌ها دلار کانادا به ضعیف‌ترین نرخ خود در ۲ ماه اخیر در برابر دلار رسید و در نرخ ۰.۷۴۶۳ دلار معامله شد.