صادرات نفت آمریکا رکورد زد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، طبق اعلام اداره اطلاعات انرژی آمریکا، صادرات نفت این کشور در ماه فوریه به رکورد ۳.۳۶ میلیون بشکه در روز رسیده که از تولید امارات متحده عربی، کویت و ایران، که اعضای اوپک هستند بیشتر است.

این درحالی اتفاق افتاد که شکوفایی تولید نفت شیل، تولید نفت آمریکا را به رکورد ۱۲.۱ میلیون بشکه در روز رسانده که بالاترین سطح تولید در جهان و بالاتر از عربستان سعودی و روسیه است.

آمریکا از سال ۲۰۱۶ و پس از اینکه کنگره ممنوعیت ۴۰ ساله صادرات نفت را برداشت، صادرات نفت به جهان را آغاز کرده است.

شرکت مشاور ریستاد انرژی اعلام کرد: صادرات نفت و محصولات سوختی آمریکا به زودی بیش از عربستان سعودی خواهد شد. عربستان سعودی، برترین صادرکننده نفت جهان، در حال حاضر ۷ میلیون بشکه در روز نفت خام به علاوه حدود ۲ میلیون بشکه گاز طبیعی و محصولات سوختی صادر می‌کند، درحالی که آمریکا حالا بیش از ۳ میلیون بشکه نفت خام و معادل ۵ میلیون بشکه گاز طبیعی و محصولات سوختی صادر می‌کند.

این شرکت مشاور اعلام کرد: در سال ۲۰۱۹، تولید نفت خام آمریکا حدود ۱ میلیون بشکه در روزِ دیگر هم رشد خواهد کرد.

ریستاد می‌گوید این رشد صادرات فواید عظیمی برای اقتصاد آمریکا خواهد داشت.

مگنوس نیسوین، از شرکای ارشد ریستاد انرژی می‌گوید: به لطف افزایش صادرات خالص نفت و گاز آمریکا، کسری تجاری آمریکا از بین خواهد رفت و بدهی خارجی این کشور هم به سرعت پرداخته خواهد شد.