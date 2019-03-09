مازاد تجاری چین با آمریکا به شدت کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، داده‌های اداره کل کالای چین که روز جمعه منتشر شد، نشان داد، مازاد تجاری چین با ایالات‌متحده در ماه فوریه با کاهشی شدید نسبت به ۲۷.۳ میلیارد دلار در ماه ژانویه، به ۱۴.۷۲ میلیارد دلار رسیده است.

به این ترتیب مازاد تجاری چین با ایالات‌متحده در دو ماه اول سال ۲۰۱۹ (فوریه و ژانویه، روی هم) به ۴۲.۱ میلیارد دلار رسیده است.

مازاد تجاری زیاد چین با آمریکا زمان درازی است که مورد انتقاد شدید واشنگتن است و در مرکز اختلافات تجاری بین دو کشور قرار دارد.

این درحالی است که پیش از اینکه داده‌های اداره کالای چین در مورد صادرات و واردات ماه ژانویه منتشر شود، داده‌های وزارت تجارت آمریکا در مورد سال ۲۰۱۸، منتشر شد و نشان داد در سال ۲۰۱۸، کسری تجاری آمریکا و چین به بالاترین میزان تمام تاریخ خود رسیده است و کسری تجاری آمریکا با جهان در بالاترین سطح ۱۰ ساله خود می‌باشد.

کاهش کسری تجاری آمریکا با چین در ماه فوریه، از آن جهت امید بخش است که چین به عنوان بخشی از مذاکرات تجاری وعده داده است در آینده محصولات آمریکایی بیشتری خریداری کند.

ترامپ چهارشنبه شب گفت مذاکرات تجاری به خوبی پیش می‌رود و پیش‌بینی کرد که این مذاکرات یا به یک توافق خوب ختم می‌شود یا هیچ توافقی بین دو اقتصاد بزرگ جهان اتفاق نمی‌افتد.