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۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۱۱

حملات شدید ارتش سوریه علیه مواضع جبهه النصره در حومه ادلب

حملات شدید ارتش سوریه علیه مواضع جبهه النصره در حومه ادلب

نیروهای ارتش سوریه مواضع تروریستهای وابسته به جبهه النصره را در حومه جنوبی ادلب در هم کوبیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، نیروهای ارتش سوریه موفق شدند در جدیدترین عملیات خود علیه تروریست‌ها، مواضع عناصر جبهه النصره در حومه جنوبی ادلب را در هم بکوبند.

بر اساس این گزارش، نیروهای ارتش سوریه مواضع تروریست‌های جبهه النصره در مناطق «خان شیخون» و «کفرزیتا» را مورد حملات توپخانه ای و موشکی خود قرار دادند که به دنبال آن تعداد زیادی از عناصر تروریست به هلاکت رسیده و یا مجروح شدند.

نیروهای ارتش سوریه هم چنین تعدادی از مواضع عناصر النصره را در مناطق «الدیر الشرقی»، «خان السبل» و «معر شمارین» واقع در حومه جنوبی ادلب هدف قرار دادند.

کد مطلب 4562784

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