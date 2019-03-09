  1. فرهنگ و ادب
  2. فرهنگ مقاومت
۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۲:۳۲

آغاز نام‌نویسی اردوی جهادی نوروز ۹۸

آغاز نام‌نویسی اردوی جهادی نوروز ۹۸

گروه جهادی «راهیان شهادت» برای نوروز ۱۳۹۸ از داوطلبان برای شرکت در اردوی جهادی دعوت به همکاری کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه جهادی راهیان شهادت مانند سال‌های پیش، از علاقه‌مندان به شرکت در اردوی جهادی در زمینه‌های عمرانی، پزشکی، اشتغال‌زایی، کشاورزی، فرهنگی و آموزشی دعوت به همکاری داوطلبانه می‌کند.


این گروه جهادی از سال ۱۳۸۸ در فضایی دانشگاهی شروع به فعالیت‌های محرومیت‌زدایی در مناطق مرزی و کم برخوردار کشور کرده است.

اردوی جهادی «راهیان شهادت» از سوم تا سیزدهم فروردین ۱۳۹۸ در شهرستان دلگان استان سیستان و بلوچستان برگزار می‌شود. علاقه‌مندان برای نام‌نویسی می‌توانند با شماره‌های ۰۹۱۹۶۳۴۹۸۶۷ (افشار) و ۰۹۱۲۴۲۳۶۴۳۵ (عظیمی) تماس بگیرند.

کد مطلب 4563097
شیما دنیادار رستمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها