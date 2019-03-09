به گزارش خبرگزاری مهر، گروه جهادی راهیان شهادت مانند سال‌های پیش، از علاقه‌مندان به شرکت در اردوی جهادی در زمینه‌های عمرانی، پزشکی، اشتغال‌زایی، کشاورزی، فرهنگی و آموزشی دعوت به همکاری داوطلبانه می‌کند.



این گروه جهادی از سال ۱۳۸۸ در فضایی دانشگاهی شروع به فعالیت‌های محرومیت‌زدایی در مناطق مرزی و کم برخوردار کشور کرده است.

اردوی جهادی «راهیان شهادت» از سوم تا سیزدهم فروردین ۱۳۹۸ در شهرستان دلگان استان سیستان و بلوچستان برگزار می‌شود. علاقه‌مندان برای نام‌نویسی می‌توانند با شماره‌های ۰۹۱۹۶۳۴۹۸۶۷ (افشار) و ۰۹۱۲۴۲۳۶۴۳۵ (عظیمی) تماس بگیرند.