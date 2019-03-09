به گزارش خبرنگار مهر، عباس زارع پیش از ظهر شنبه در همایش بازاریابی شهری در توسعه سرمایه‌گذاری و گردشگری که در تالار شهیدان نژاد فلاح کرج برگزار شد، اظهار کرد: کرج از گذشته و حدود ۹۰ سال قبل شاهد حضور نخستین مهاجران بوده و وجود فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری در کرج باعث افزایش سیر مهاجرت‌ها شده است.

وی با اشاره به اینکه امکانات بسیار زیادی در کرج وجود دارد که در اختیار مهاجران قرارگرفته است، گفت: این شهر در میان جلگه دو رود بزرگ کرج و برغان قرارگرفته و شرایط آب و هوایی ویژه‌ای دارد.

رئیس شورای شهر کرج با اشاره به هم‌جواری این کلان‌شهر با پایتخت، گفت: جمعیت این شهر ظرفیت خوبی برای توسعه تهران و کرج محسوب می‌شود.

زارع بیان کرد: کرج یکی از مراکز تولید دانش در کشور است، مراکز تحقیقاتی، پژوهشی و علمی بسیاری در این شهر مستقر است.

وی بابیان اینکه کرج دومین شهر باسواد ایران است، گفت: این شهر بیش از ۳۰۰ هزار نفر تحصیل‌کرده با تحصیلات بیش از کارشناسی دارد که ظرفیت ویژه‌ای ازنظر نیروی انسانی است.

ظرفیت‌های کرج شناسایی‌و متناسب با آن برنامه‌ریزی شود

رئیس شورای شهر کرج در بخش دیگری به ترافیک این شهر اشاره کرد و گفت: بالاترین حجم ترافیک عبور و مرور جاده‌ای کشور از کرج می‌گذرد و این‌ها مواردی مهم در بازاریابی و سرمایه‌گذاری برای این کلان‌شهر است.

زارع افزود: باید ظرفیت‌های گردشگری کرج به‌خوبی معرفی و از آن بهره‌برداری شود، چیزی که تاکنون محقق نشده است. باید ظرفیت‌های کرج شناسایی‌شده و متناسب با آن برنامه‌ریزی کنیم.

وی با تأکید بر اینکه شرایط آب و هوایی کرج بر طبیعت این شهر و زیبایی آن افزوده است، گفت: در حال حاضر به دلیل رشد جمعیت و مهاجرپذیری کمتر شاهد رشد این حوزه بوده‌ایم.

کرج در مسیر توسعه است

رئیس شورای شهر کرج توضیح داد: در کنار معرفی ظرفیت‌های گردشگری توسعه مشارکت مردم نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

زارع بیان کرد: دست‌یابی به اعتماد مردم اهمیت بالایی دارد و پیگیری موضوعات مطروحه از سوی آن‌ها موجب دستیابی به شرایط مطلوب‌تر در کرج و برای توسعه است.

وی بابیان اینکه کرج در مسیر توسعه است، گفت: زیرساخت‌های توسعه‌ای و زیربنایی شهر که از گذشته ایجادشده در حال تکمیل است و شرایط شهرنشینی روزبه‌روز باکیفیت‌تر می‌شود.

رئیس شورای شهر کرج تأکید کرد: امید است جاذبه‌های کرج موجب شود که مانند گذشته مردم به خاطر ظرفیت‌ها و فرصت‌های این منطقه در اینجا حضور یابند و در این راه بسترسازی مناسب در شهر برای جذب صاحبان دانش، سرمایه و فکر و اندیشه برای سرمایه‌گذاری در کرج و ایجاد ارزش‌افزوده در کنار سکونت آن‌ها فراهم شود.