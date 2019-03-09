امنیت شیعیان ایران و جهان مرهون خون شهدای مدافع حرم است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سیدمحمد حسینی قزوینی همراه با سردار سرتیپ دوم پاسدار سید محمد تقی شاهچراغی فرمانده سپاه استان قم با تعدادی از خانواده‌های شهدای مدافع حرم لشگر فاطمیون و زینبیون مستقر در شهر قم دیدار کرد.

در این دیدار کلید واحدهای مسکونی که با تلاش آیت الله حسینی قزوینی و مساعدت برخی خیرین شیعه خارج از کشور تأمین اعتبار شده بود، به خانواده‌ها تحویل شد.

وی در این دیدارها اظهار داشت: البته این کار در برابر خون پاک شهدا و خانواده محترم آنان؛ خیلی نا چیز است، چون امنیت امروز ما در ایران و برخی از کشورهای اسلامی مرهون خون پاک شهدای مدافع حرم است.

رئیس مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر (عج) گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری نسبت به اعطا تابعیت به خانواده‌های شهدا مدافعین حرم، اگر مسئولین امر بویژه وزارت محترم خارجه، همکاری‌های لازم را انجام دهند، من تلاش خواهم کرد که حد اقل مشکل مسکن خانواده‌های شهدا فاطمیون و زینبیون را در شهرهای قم، مشهد و تهران حل کنم، چون بالاترین دغدغه من این است که این منازل به نام این خانواده ثبت شود.

رئیس مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر (عج)، با تمجید از مقام والای شهدای مدافع حرم، گفت: در روایتی از پیامبر گرامی اسلام (ص) آمده است که ایشان فرمود: (فوق کل ذی بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل الله، فإذا قتل فی سبیل الله فلیس فوقه بر؛ بالاتر از هر پاداشی یک پاداش دیگری هست ولی بالاتر از شهادت در راه خدا هیچ پاداش و ثوابی نیست)؛ و شهدا به واسطه جانفشانی و از خود گذشتگی در راه خدا، مقامی والا و غیر قابل توصیف در نزد خداوند دارند که یکی از نمونه‌های آن، داشتن مقام شفاعت از سایر انسان‌ها می‌باشد.

آیت الله حسینی قزوینی با بیان اینکه صبر و استقامت خانواده‌های معظم شهدا به ویژه خانواده‌های گرانقدر شهدای مدافع حرم، بسیار قابل ستایش و تکریم است، گفت: خانواده شهدا نیز از مقربان درگاه خداوند هستند و خداوند دستان دعاگوی آنان را خالی باز نمی‌گرداند و از این رو امیدواریم این خانواده‌های والا مقام، دعاگوی همه شیعیان جهان و به ویژه شیعیان مظلوم یمن باشند.

این استاد حوزه علمیه قم، گفت: شهیدان والامقام از مقام و ارج و قرب خاصی در درگاه الهی برخوردار هستند که باید گفت شهدا، گُلهای خوشبوی گلستانهای بهشت هستند.

همچنین در این دیدارها علاوه بر تقدیم هدایایی به همسر و فرزندان شهدای مدافع حرم، مقرر شد برخی از مشکلات معیشتی این خانواده‌های شهدا، برطرف شود.

شهیدان «امان علی داد»، «غلام یحیی رحمانی»، «کریم اکبری»، «سیدعلی حسن حسینی»، «سیدناصر حسینی»، و «غلام محمد احمدی» از جمله شهدایی بودند که با خانواده شأن دیدار و کلید یک واحد مسکونی به هر کدام از این خانواده‌ها اهدا شد؛ خاطرنشان می‌شود این واحدهای مسکونی، با مساعدت مالی برخی از شیعیان کشورهای مختلف دنیا، تأمین اعتبار شده است.