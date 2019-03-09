غرس ۱۵ هزار اصله نهال با یاد و نام شهدا در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر نصیری مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ امروز در مراسم درختکاری که با حضور مسئولان شهرداری، منابع طبیعی، شورای شهر و آموزش‌وپرورش در بوستان جنگلی سرخه‌حصار برگزار شد، گفت: با نزدیک شدن به «۲۲ اسفندماه روز بزرگداشت شهدا» و سالروز تأسیس بنیاد شهید به‌فرمان امام خمینی (ره)، سازمان‌ها برنامه‌های متنوع فرهنگی، ورزشی، قرآنی و… را در دستور کار خود دارند و یکی از برنامه‌های بنیاد به این مناسبت کاشت نهال به مناسبت روز درختکاری به نام شهدا است.

وی افزود: در این مراسم، سازمان‌های زیادی ازجمله، شهرداری، سازمان منابع طبیعی، استانداری و دیگر دستگاه‌ها مشارکت دارند و مهم‌ترین حاضران این مراسم نیز خانواده شهدا، ایثارگران و جانبازان هستند که به گردن این نظام حقی بزرگ دارند و باید در مناسبت‌های مختلف ازجمله روز درخت‌کاری با کاشت نهال به نیابت از شهدا از آنها یاد شود.

نصیری در پایان سخنان خود با اشاره به کاشت ۱۵۰۰۰ نهال در بوستان جنگلی سرخه‌حصار با یاد و نام شهدا خاطرنشان کرد: به تعبیر رهبر معظم انقلاب، «زنده نگاه‌داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست»، قطعاً شهدا با ایثار خون خود تا قیامت همه را مدیون خود کردند و به تعبیر امام خمینی (ره) «انقلاب هر چه دارد از مجاهدت خون شهدا و ایثارگران است»، بنابراین امیدواریم تمامی مسئولان به‌گونه‌ای به این قشر خدمت کنند تا شرمنده خون شهدا نباشیم.

در ادامه این مراسم، انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران با اشاره به فواید مختلف درخت‌کاری از منظر علمی و آموزه‌های دینی اظهار داشت: سازمان‌ها باید از مشارکت یکدیگر برای حل مشکلات محیطی کشور استفاده کنند و در این راستا هم‌فکری تشکل‌های مردمی و استفاده از راهکارهای آنها می‌تواند بسیاری از مشکلات را تسهیل کند.

مراسم غرس نهال با یاد و نام شهدا در آستانه ۲۲ اسفند روز بزرگداشت شهدا با حضور خانواده معظم شهدا و ایثارگران در سراسر کشور در حال برگزاری است.