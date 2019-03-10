به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زددی نت، به روزرسانی یادشده با عنوان آی او اس ۱۲.۱.۴ و با حجم ۸۵.۵ مگابایت عرضه شده است. هدف اپل از عرضه این بسته به روزرسان رفع برخی مشکلات امنیتی سیستم عامل آی او اس است.

برخی کاربران می‌گویند بعد از گذشت چند روز از نصب بسته به روزرسان آی او اس مشکل یادشده برطرف شده، اما برخی دیگر نیز می‌گویند مشکل یادشده کماکان باقیست.

در این صورت انتظار برای عرضه یک بسته به روزرسان توسط خود اپل یا بررسی نرم افزارهای پرمصرف گوشی و پاک کردن آنها نیز می‌تواند یک راه حل باشد. برای بررسی میزان مصرف باتری توسط برنامه‌های آیفون در بخش تنظیمات باید گزینه باتری را انتخاب کنید.

یک راه حل دیگر از کار انداختن برنامه‌هایی است که در پس زمینه گوشی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. برای این کار در بخش تنظیمات باید مسیر General > Background App Refresh دنبال شود. اپل هنوز نسبت به این مشکل واکنشی از خود نشان نداده و مشخص نیست آیا قصد دارد برای رفع آن یک وصله نرم افزاری تازه عرضه کند یا خیر.