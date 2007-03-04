وام های جوانان، سلب اجازه پژوهش از وزارتخانه ها، روان سازی تجارت و مبارزه با قاچاق از نکات مثبت لایحه بودجه است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نیره اخوان نماینده اصفهان در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه 86 کل کشور با اشاره به توجه دولت به سه بخش محرومیت زدایی ، جوانان و ورزش اظهار داشت: در لایحه 86 در بخش محرومیت زدایی توجه به روستاییان صورت گرفته که نتیجه آن کم شدن حاشیه نشینی در شهرها است.

وی افزود: اعتبارات ویژه روستایی در تبصره 6 با اختصاص 150 میلیارد تومان و آن هم تخصیص صد درصدی برای مناطق محروم در نظر گرفته شده است.

عضو کمیسیون حقوق قضایی گفت: در این لایحه 40 درصد از اعتبارات عمرانی هر استان برای آب، راه ، سد سازی روستا و نواحی صنعتی روستایی را شامل می شود . خدمات روستایی نیز از جمله در تبصره 11 و محاسبه آب شرب روستا است که به انصاف و عدالت نزدیک است. در این تبصره شرکت های گاز استانی موظف هستند تا 90 میلیارد تومان از منابع داخلی خود را بدون دریافت خودیاری هزینه کنند.

وی با اشاره به توجه لایحه 86 به امر ورزش در تبصره 14 تصریح کرد: 50 درصد از اعتبارات مصوب 40 درصدی اعتبارات سیگار، به روستاها و و ورزش روستایی اختصاص می یابد.

اخوان تصریح کرد: افزایش 180 میلیارد تومانی جهت ساماندهی 300 هزار نفر از افراد بی سرپرست، اعتبارات مناسب جهت مسکن معلولان، توجه به خانواده هایی که سرپرست آنان زندانی است، 56 میلیارد تومان وام قرض الحسنه معرفی شده از کمیته امداد به بانک ها، توجه به بیماری های خاص، هموفیلی، سرطانی، ام اس و بیماری های قلبی و عروقی از نقاط مثبت لایحه 86 است.

توجه به مسکن، ازدواج و اشتغال جوانان، تخصیص 14 میلیون تومان برای طرح سازمان بسیج سازندگی، احداث و مرمت مدارس، مساجد و کتابخانه های روستایی، تخصیص اعتبار برای راهیان نور در اختیار نیروی مقاومت بسیج، استفاده دانشجویان از وام ، توجه به پژوهش کاربردی در دستگاه ها و سازمان ها و حمایت از ابداعات و اختراعات و کمک به تولید انبوه از دیگر ویژگی های مثبت لایحه 86 بود که اخوان به آن موارد اشاره کرد.

حسن کامران دیگر نماینده اصفهان نیز با استفاده از وقت باقی مانده نیره اخوان در موافقت با کلیات لایحه 86 گفت : سئوال من این است دولت گفته است ساختمان ها را در شهرها ببرید یعنی کسانی که در شهرهای مختلف زندگی می کنند نباید در تهران ویلا داشته باشند یا بسازند.

وی افزود: آدمهایی در این ساختمان ها زندگی می کنند که مرفه بی درد هستند . خروجی کار ما باید صرفه جویی باشد در واقع اگر انضباط مالی در تبصره 19 و 20 آمده که ساختمان های جدید ساخته نشوداین یک حسن است.

وی افزود: دولت در لایحه خود گفته وزارتخانه ها حق پژوهش ندارند کار پژوهش مربوط به دانشگاهها است و دانشگاهها دارای هیات علمی هستند وزارتخانه ها حق ندارند دانشکده و پژوهشکده داشته باشند و این بسیار خوب است.

برخی مخالفان می گویند به پژوهش دین اعتباری اختصاصی داده نشده است آیا 3 درصد از یک هزار و 250 میلیارد تومان که برای پژوهش دین تخصیص داده شده کم است.



وی گفت: مردم هیچ گاه نمی خواهند پول کلاه نمدی ها به جیب کسی برود . ما سال گذشته تبصره 13 داشتیم امسال نداریم . خروجی این تصمیمات این است که مردم را با خود نگه داریم . اگر مردم را با خود داشته باشیم هفت جد آمریکا هم نمی تواند کاری بکند . بدون مردم "علی هم سر در چاه کرد" .

نماینده اصفهان تصریح کرد: مجلس و دولت و قوه قضاییه بنزین را آزاد کردند که بسیار کار انقلابی بود. این باعث می شود تا ماشین بیت المال را در خیابان ها نیاورند. ما دولتی ها اول باید خودمان رعایت کنیم.

کامران در خصوص قاچاق کالا در تبصره 7 نیز گفت: متاسفم در این کشور مشروب را یک مرتبه وارد و جریمه می کنند . ما لیتری 30 هزار تومان جریمه می کنیم ماشین را هم مصادره می کنیم. در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی چرا 4 نفر را تنگ دیوار نمی گذاریم چشم چند نفر دیگر هم باز شود . در تبصره 7 آورده ایم هر که کالای یارانه ای را قاچاق کرد 5 برابر جریمه و ضبط شود کالای عمومی دو برابر و کالای ضروری 5 برابر جریمه شود.

وی افزود: مبارزه با مفاسد اقتصادی سال آینده حداقل بر 2 مورد قاچاق کالا نظارت کنیم خروجی آن عدالت و اطمینان مردم می شود و گرنه شما می گویید قانون برنامه ، آنها که در برنامه آمده را رعایت کنید.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به پیشنهاد برخی نمایندگان در برگشت لایحه دولت گفت: شما از هر کمیسیون 2 عضو به تلفیق فرستاده اید چکش کاری شده روی این لایحه.

وی در خصوص ایثارگران نیز گفت: ما در کمیسیون تلفیق گفتیم 25 درصد بودجه ، 20 درصد رزمنده ، یک سال بالا از خدمات استفاده کند ما یک سال رزمنده را افزوده ایم 25 درصد را 20 درصد کرده ایم.

کامران تصریح کرد: به بودجه های اقتصادی در همه بخش ها توجه شده است باید در بحث هی کارشناسی دقیق یکسری کارها انجام دهیم. در بحث ارز هم اگر به تبصره ها توجه شود معنایش تنظیم بازار و تقویت تولیدات داخلی است.

نماینده اصفهان خاطرنشان کرد: امیدوارم به کلیات رای دهید اگر پیشنهادی دارید در تبصره ها مطرح کنید.

مهدی کوچک زاده نماینده تهران در موافقت با کلیات لایحه بودجه 86 کل کشور اظهار داشت: یکی از نکاتی که در صحبت مخالفان بود این بود که انحراف از اسناد بالادستی در تنظیم بودجه دیده می شد که از جمله آن سند چشم انداز ، برنامه چهارم توسعه و اصول 44 قانون اساسی است.

وی افزود: سوالاتی در ذهنم در خصوص این اظهارات شکل گرفته است منظور انحراف از سند چشم انداز چیست؟ تاکنون تا چه حد از حالت توضیحی در خصوص سند چشم انداز به شکل کمی تبدیل شده که اکنون با مقایسه بودجه 86 با این قطعیت بگوییم از سند انحراف شده است . من متوجه نشدم معیار انحراف از سند چشم انداز در صحبت مخالفان چه بود.

نماینده تهران خاطرنشان کرد: دوستان گفتند از سیاست های کلی اصل 44 انحراف حاصل شده است. معیار این انحراف را این می دانیم که دولت پیش بینی کرده 7 هزار میلیارد تومان از درآمد خود را از فروش سهام شرکت های دولتی تامین کند، آیا این انحراف است؟ اگر می فرمایید به نظر ما محقق نخواهد شد ، این بحث دیگری است اما اگر سیاست های کلی اصل 44 متمرکز بر این است شرکت های دولتی به بخش غیر دولتی واگذار شود ، خب این معنایی که دولت در بودجه دیده و کمیسیون تلفیق تاکید کرده و به صحن آمده چه چیزی را به ذهن متبادر می کند، ما می خواهیم 7 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه از محل فروش سهام شرکت های دولتی تامین شود اسم این انحراف از برنامه چهارم است؟

کوچک زاده با بیان اینکه در مخالفت با لایحه بودجه دقت نمی شود، تصریح کرد: مثلا در برنامه چهارم این طور که اگر در برنامه چهارم پیش بینی شده رشد متوسط نقدینگی در طی برنامه 20 درصد بماند، این انحراف است؟ آیا نگاه به اتهام سالهای 84 و 85 که بالای 30 درصد رشد نقدینگی داشتیم حاکی از افزایش نیست که یک توقف در مسیر رشد نقدینگی حاصل خواهد شد.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: با اندکی دقت بیشتر باید بپذیریم ارقامی که در رشد نقدینگی در سالهای 84 و 85 و 86 داشته ایم نشان می دهد دولت در توقف رشد نقدینگی اقدام کرده است .

وی افزود : ما پیش بینی می کنیم به این اهداف و نقطه برسیم اما شرایطی پیش می آید که نرسیم. به هر حال مطلبی که دوستان در مخالفت گفته من به آن نرسیدم.

کوچک زاده تصریح کرد: تبصره 13 و 6 مبنی بر ساماندهی حمل و نقل شهری و طرح جامع مسکن با این جامعیت که دارد ادعا می کنم نه تنها در دواران جمهوری اسلامی بلکه در کشور چنین موردی سابقه نداشته است و این اقداماتی است که دولت عهده دار آن شده است.

وی از احکام تبصره های 13 و 6 در لایحه 86 به عنوان تحول انقلابی نام برد و خاطر نشان کرد: اگر انتظار دارید دولت پس از یک سال و نیم به صورت مبنایی بودجه عملیاتی بنویسد، این نمی شود و به مقدمات نیازمند است.

وی با اشاره به سفرهای استانی دولت، گفت: برای آنکه بودجه عملیاتی شود اطلاع وزرا از جزیئات مشکلات وکمبودها وشناسایی پروژه ها ضروری است و این به عملیاتی شدن بودجه کمک می کند. در کدام دوره های قبل دیدیم که دولت شرکت هایی را که فعالیتشان خارج از شهر تهران است ساختمان ها و اموال منقول و غیر منقولشان به شهرهای خود باز گراند و این تحول در بودجه 86 از نکات مثبت است.

کوچک زاده با بیان اینکه گفته می شود کارها دانش محور وعلمی و کارشناسی نیست گفت: این برنامه چهارمی است که مجموعه جریانات گذشته برای ما تنظیم کرد و تحویل داده اند. ما وقتی می خواهیم یک سد بسازیم آن را به یک مشاور محول می کنیم و این کار دانش محوری می شود حال این سئوال که ادعای دانش محوری برنامه چهارم را دارند بگویند برای برنامه چهارم که برنامه 5 سال کشور است چقدر کار علمی شده است ما که جز 2 کتاب تحت عنوان بنای نظری برنامه چهارم ندیدیم که یکسری مقالات خارجی جمع کرده بودند.

اگر این دولت هم کار علمی و کارشناسی و دانش محوری به آن معنا که گفته می شود نکرده است خیلی هم از دولت های گذشته عقب نیست.

حسن زمانی نماینده ملایر با استفاده از باقی مانده فرصت کوچک زاده در موافقت با کلیات لایحه 86 گفت: بودجه سال 86 علی رغم برخی کاستی ها از ویژگی های قابل توجهی برخوردار است. تاکید بر اجرای بودجه بر مبنای عملکرد و پرداخت اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای بر اساس کنترل نتیجه و همچنین استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در سه بخش شفاف سازی، ارتقاء بهره وری و افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش سهم نفت در منابع بودجه عمومی از نقاط مثبت لایحه 86 است.

وی گفت : نسبت درآمدهای غیر نفتی به اعتبارات هزینه ای از 6/59 درصد در سال 85 به 8/73 درصد رسیده است.

زمانی تاکید کرد: محدود کردن رشد مصاف بودجه از نقاط قدرت لایحه است مرحله جویی در اعتبارات هزینه ای، مشارکت مردم واگذاری بخشی از تصدی های دولت از شاخص های بودجه 86 است.

وی تداوم سیاست تمرکز زدایی، هدفمند کردن یارانه ها در راستای کاهش فقر و عدم نا برابری، زمینه سازی برای افزایش سرمایه گذاری بخش غیر دولتی، توسعه عدم و فناوری، تامین مسکن، روان سازی تجارت، مبارزه با قاچاق، ساماندهی حمل و نقل عمومی و شبکه های آبیاری را از دیگر نقاط قوت لایحه بودجه 86 خواند.