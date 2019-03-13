سرویس های گوگل مختل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اندروید سنترال، بسیاری از کاربران در سراسر جهان برای دسترسی به خدمات پرطرفدار گوگل مانند جی میل و گوگل درایو با مشکل روبرو هستند.

این در حالی است که گوگل نیز اختلال در سرویس‌های مذکور را تأیید کرده و اعلام کرده مشغول بررسی این اختلالات است.

بسیاری از کاربران به دلیل این اختلال نمی‌توانند به حساب‌های کاربری خود در جی میل و گوگل درایو دسترسی یابند یا فایلی را ضمیمه کنند.

درهمین راستا کاربران جی میل اعلام کرده اند برای ذخیره سازی ایمیل‌های پیش‌نویس (drafts) و ارسال ایمیل با مشکل روبرو هستند. کاربران سرویس Drive نیز نمی‌توانند فایل آپلود یا دانلود کنند.

علاوه بر این موارد روزنامه گاردین نیز به وقوع مشکلی مشابه در اپلیکیشن «گوگل مپس» اشاره کرده است. به نظر می‌رسد تلاش کاربران برای استفاده از حالت «استریت ویو» این اپلیکیشن نیز با اختلال روبرو شده است.

از سوی دیگر قابلیت آپلود عکس و فایل در پیام‌رسان Hangouts نیز از کار افتاده و کاربران یوتیوب نیز از اختلال در نمایش و آپلود ویدئوها خبر داده‌اند.

طبق اطلاعات وب سایت outage.reportکاربران در استرالیا، آمریکا، اتحادیه اروپا و آسیا تحت تأثیر این اختلال بوده‌اند.