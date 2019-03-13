استقبال اوپک از گفتگو با رئیس جمهوری آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فایننشال تایمز، محمد سانوسی بارکیندو اعلام کرد: اظهارنظرهای دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا درباره قیمت نفت، یک مورد جدید در فهرست ابهام‌های پیش روی کشورهای تولیدکننده نفت و بازار نفت به‌طور کلی‌تر است.

وی گفت: رئیس جمهور (آمریکا) پیش از اظهارنظرهای خود، هشدار نمی‌دهد؛ البته قابل درک است که رئیس جمهوری بزرگ‌ترین کشور تولیدکننده نفت جهان (آمریکا)، به بازارهای نفت و انرژی جهان توجه داشته باشد. ما از پیوستن رئیس جمهوری (آمریکا) به گفت‌وگو، استقبال می‌کنیم.

بارکیندو همچنین در واکنش به تلاش‌ها برای تصویب مقررات ضداوپکی در آمریکا، ابراز امیدواری کرد که عقلانیت چیره شود و این اقدام که می‌تواند برای اوپک و صنعت نفت مخرب باشد، متوقف شود.

وی با اشاره به سود آمریکا از اقدام‌های هماهنگ برای تثبیت بازار، گفت: ثبات بازار تنها برای اوپک و غیراوپک خوب نیست و برای تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا نیز مفید است.

در همین حال، شبکه خبری سی‌ان‌بی‌سی، به نقل از دبیرکل اوپک اعلام کرد که نشست کمیته وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، زمینه را برای رویدادها در نشست ماه آوریل وزیران نفت و انرژی اوپک در وین فراهم می‌کند.

بارکیندو که برای شرکت در همایش سراویک در هیوستون ایالت تگزاس آمریکا به این کشور سفر کرده است، پس از دیدار با نمایندگان صنعت نفت شیل در آمریکا، اعلام کرد که مشتاق است بداند چگونه صنعت نفت آمریکا می‌تواند سرمایه لازم برای توسعه حفاری را به دست بیاورد.

وی همچنین در واکنش به تحریم‌های آمریکا ضد ونزوئلا، اعلام کرد: اوپک یک سازمان سیاسی نیست و مانوئل کودو، وزیر نفت ونزوئلا، نقشی مهم به عنوان رئیس دوره‌ای نشست اوپک ایفا می‌کند.