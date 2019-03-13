اباذر کاظمی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از افزایش تعداد پایگاه‌های اسکان نوروزی فرهنگیان در شهرستان مرند خبر داد و ابراز داشت: پایگاه‌های اسکان نوروزی فرهنگیان شهرستان مرند امسال در مقایسه با نوروز سال گذشته ۴۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.

وی با اشاره به تعداد مدارس پذیرا در طرح اسکان نوروزی افزود: تعداد مدارس پذیرا در شهرستان مرند نیز امسال به ۱۳ مدرسه علاوه بر خانه معلم رسیده است.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان مرند تاکید کرد: امسال تعداد ۷۰ کلاس با درجات کیفی ویژه، الف و ب در اختیار گردشگران و فرهنگیان قرار دارد.

کاظمی با بیان اینکه تعداد ۵۰ نفر به عنوان عوامل اجرایی اسکان فرهنگیان در شهرستان مرند در خدمت گردشگران و مسافران نوروزی هستند، عنوان کرد: ارائه خدمات در پایگاه‌های اسکان فرهنگیان این شهرستان تا ۱۶ فروردین ماه ادامه خواهد داشت.

معاون اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به تعداد پذیرش شدگان در این ستاد در سال گذشته ابراز داشت: در نوروز سال گذشته ۳۵۱ خانوار و یک هزار و ۵۳۴ نفر روز پذیرش شدند، در تابستان امسال نیز ۴۰۵ خانوار و ۳ هزار و ۶۲۸ نفر روز در مراکز اسکان فرهنگیان شهرستان مرند پذیرش شدند.

کاظمی در بخش دیگری به ضرورت تعامل، همکاری و استفاده از ظرفیت منطقه آزاد ارس در زمینه پذیرش و اسکان مسافرین نوروزی تأکید کرد و گفت: شهرستان تاریخی فرهنگی مرند پتانسیل‌های خوبی در حوزه گردشگری دارد و از طرفی با توجه به اینکه در مسیر گردشگری منطقه آزاد ارس هم واقع شده، ضرورت دارد ظرفیت اسکان ایام عید را افزایش دهیم تا میزبان خوبی برای میهمانان نوروزی شهرستان و منطقه آزاد باشیم.

وی افزود: در این راستا مراکز اسکان نزدیک به منطقه آزاد ارس را افزایش داده‌ایم تا در صورت کثرت گردشگران، پذیرای میهمانان در مراکز اسکان آموزش و پرورش شهرستان مرند باشیم.