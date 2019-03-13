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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۸:۰۶

رئیس آموزش و پرورش شهرستان مرند:

پایگاه‌های اسکان نوروزی فرهنگیان مرند ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد

پایگاه‌های اسکان نوروزی فرهنگیان مرند ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد

مرند – رئیس اداره آموزش و پرورش مرند از افزایش ۴۰ درصدی پایگاه‌های اسکان نوروزی فرهنگیان این شهرستان در مقایسه با سال گذشته خبر داد.

اباذر کاظمی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از افزایش تعداد پایگاه‌های اسکان نوروزی فرهنگیان در شهرستان مرند خبر داد و ابراز داشت: پایگاه‌های اسکان نوروزی فرهنگیان شهرستان مرند امسال در مقایسه با نوروز سال گذشته ۴۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.

وی با اشاره به تعداد مدارس پذیرا در طرح اسکان نوروزی افزود: تعداد مدارس پذیرا در شهرستان مرند نیز امسال به ۱۳ مدرسه علاوه بر خانه معلم رسیده است.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان مرند تاکید کرد: امسال تعداد ۷۰ کلاس با درجات کیفی ویژه، الف و ب در اختیار گردشگران و فرهنگیان قرار دارد.

کاظمی با بیان اینکه تعداد ۵۰ نفر به عنوان عوامل اجرایی اسکان فرهنگیان در شهرستان مرند در خدمت گردشگران و مسافران نوروزی هستند، عنوان کرد: ارائه خدمات در پایگاه‌های اسکان فرهنگیان این شهرستان تا ۱۶ فروردین ماه ادامه خواهد داشت.

معاون اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به تعداد پذیرش شدگان در این ستاد در سال گذشته ابراز داشت: در نوروز سال گذشته ۳۵۱ خانوار و یک هزار و ۵۳۴ نفر روز پذیرش شدند، در تابستان امسال نیز ۴۰۵ خانوار و ۳ هزار و ۶۲۸ نفر روز در مراکز اسکان فرهنگیان شهرستان مرند پذیرش شدند.

کاظمی در بخش دیگری به ضرورت تعامل، همکاری و استفاده از ظرفیت منطقه آزاد ارس در زمینه پذیرش و اسکان مسافرین نوروزی تأکید کرد و گفت: شهرستان تاریخی فرهنگی مرند پتانسیل‌های خوبی در حوزه گردشگری دارد و از طرفی با توجه به اینکه در مسیر گردشگری منطقه آزاد ارس هم واقع شده، ضرورت دارد ظرفیت اسکان ایام عید را افزایش دهیم تا میزبان خوبی برای میهمانان نوروزی شهرستان و منطقه آزاد باشیم.

وی افزود: در این راستا مراکز اسکان نزدیک به منطقه آزاد ارس را افزایش داده‌ایم تا در صورت کثرت گردشگران، پذیرای میهمانان در مراکز اسکان آموزش و پرورش شهرستان مرند باشیم.

کد مطلب 4567589

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