فشارها در آمریکا برای توقف پرواز بوئینگ جدید ۷۳۷ افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، فشارها از سوی اعضای کنگره و اتحادیه‌های کارگری در آمریکا بر سازمان هوانوردی این کشور برای زمین‌گیر کردن بوئینگ ۷۳۷ که ظرف چند ماه گذشته ۲ بار سقوط کرد، بالا گرفته است.

با این حال برخی از مقامات سازمان هوانوردی آمریکا (اف ای‌ای) و نیز ترامپ رئیس جمهوری این کشور مدعی اند که هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ مکس ۸ برای پرواز امن است.

یک فروند هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ مکس ۸ خطوط هوایی اتیوپی یکشنبه هفته جاری دقایقی پس از پرواز از فرودگاه آدیس آبابا سقوط کرد و ۱۵۷ سرنشین آن کشته شدند.

این دومین سانحه مرگبار برای این نوع هواپیما ظرف ۵ ماه اخیر است. در ماه اکتبر هم یک هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ مکس ۸ خطوط لایون ایر در دریا سقوط کرده بود.

شمار زیادی از کشورها و اتحادیه‌ها از جمله انگلیس، چین، اتحادیه اروپا و استرالیا، لبنان، فرانسه، آلمان و … پرواز این هواپیما در آسمان خود را ممنوع کرده اند.

«ادوارد مارکی» و «ریچارد بلومنتال» سناتورهای دموکرات هم در نامه‌ای به «اف ای‌ای» خواستار توقف پروازها با این هواپیما تا زمان نتیجه گیری قطعی در مورد ایمنی عملکرد این هواپیما شدند.

«الیزابت وارن» دیگر سناتور دموکرات که نامزد انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری ۲۰۲۰ است هم سازمان هوانوردی آمریکا را ترغیب کرد با دنبال کردن سرمشق سایر کشور فوراً این هواپیماها را از آسمان خارج کند.

سناتور جمهوری خواه «میت رامنی» هم درخواست مشابهی را مطرح کرد.

اتحادیه مهمانداران پرواز (سی دبلیو ای) هم در این خصوص اعلام کرد که از «اف ای‌ای» می‌خواهد برای رعایت احتیاط کامل، موقتاً ناوگان هواپیماهای ۷۳۷ مکس در آمریکا را زمین بنشاند.

«سارا نلسون» رئیس این اتحادیه گفت: «اف ای‌ای» برای بازگشت اعتماد عمومی به سیستم باید قاطعانه عمل کند.

«اتحادیه خلبانان متحد» هم به اعضایش اعلام کرد: مهم است که اگر احساس می‌کنید پرواز با ۷۳۷ مکس ایمن نیست، وادار به پرواز با آن نشوید.

شرکت «ثوث وست» نیز به مسافرانی که قرار است با یکی از این هواپیماها پرواز کنند پیشنهاد کرده است تا در صورت تمایل پروازشان را عوض کنند.