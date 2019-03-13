  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۲۱:۱۰

رحمانی در نشست با فعالان بخش خصوصی سوریه؛

شرایط حضور تولیدکنندگان ایرانی در بازار سوریه را فراهم می‌کنیم

شرایط حضور تولیدکنندگان ایرانی در بازار سوریه را فراهم می‌کنیم

وزیر صنعت گفت: نباید مراودات تجاری بین ایران و سوریه را محدود به بازار دو کشور کنیم و باید بازارهای عراق، لبنان و حتی جنوب اروپا را هم در گستره مراودات تجاری و اقتصادی خود قرار دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی در نشست مشترک با فعالان بخش خصوصی سوریه و سفیر این کشور در ایران با اشاره به سابقه و روابط تاریخی بین دو کشور اظهار کرد: در سال‌های اخیر که سوریه با حمله تروریسم روبرو شد، جوانان ایرانی نیز در این کشور فداکاری کردند و رابطه بین دو کشور را با خون خود مستحکم کردند.

وی ضمن ابراز خوشحالی از بازگشت ثبات و آرامش به سوریه افزود: توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو کشور مورد تاکید مقامات است و این گسترش روابط اقتصادی مجاهدت‌های نظامی ایرانیان در سوریه را تکمیل می‌کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت بخش خصوصی در روابط بین دو کشور اظهار کرد: باید پتانسیل‌ها و نیازهای دو کشور شناسایی شده و به یک برنامه ریزی دقیق، بلند مدت و راهبردی ختم شود.

وی افزود: در گذشته روابط تجاری بین دو کشور بیشتر از میزان فعلی بوده که این زمینه وجود دارد سطح روابط حتی فراتر از گذشته شود.

رحمانی با بیان اینکه صادرات و واردات سوریه نشان می‌دهد که در تمامی زمینه‌ها مانند صنعت و کشاورزی پتانسیل خوبی برای همکاری اقتصادی وجود دارد، گفت: نباید مراودات تجاری را محدود به بازار دو کشور کنیم و باید بازارهای عراق، لبنان و حتی جنوب اروپا را هم در گستره مراودات تجاری و اقتصادی خود قرار دهیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: ایران با کشورهای آسیای میانه و کشورهایی همچون پاکستان نیز مرز و مراوده تجاری دارد که سوریه می‌تواند از طریق این ارتباط، تجارت خود را گسترش دهد.

وی با اشاره به آمادگی اتاق تعاون ایران و عزم سفیر سوریه در ایران برای شکل گیری همکاری‌های تجاری گفت: اتاق تعاون ایران، تشکل مردمی، گسترده و پا به کار است که با ساختاری چابک، به دور از بروکراسی اداری حرکت می‌کند.

رحمانی با اشاره به سفر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به ایران و دیدار با رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهوری افزود: از معاونین خود و اتاق تعاون می‌خواهم از ظرفیت‌های موجود مثل توافق نامه تجارت آزاد بین دو کشور، کاهش تعرفه‌های تجاری و… برای گسترش مراودات اقتصادی استفاده کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به پروژه‌های عمرانی و مهندسی شرکت‌های ایرانی در سوریه پیش از شروع جنگ در این کشور اظهار کرد: ایران در همه رشته‌ها، اعم از تولید انواع فلزات در رنکینگ‌های جهانی دارای رتبه است و تولیدات شرکت‌های ایرانی با کیفیتی که دارد حتی به اروپا صادر می‌شود.

رحمانی با تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران در گسترش همکاری با سوریه هیچ محدودیتی قائل نیست، گفت: هفته گذشته نشستی نیز با فعالان اقتصادی عراق داشتیم که در حمل نقل ریلی و زمینی تفاهم‌های خوبی صورت گرفت و با فراهم شدن زیرساخت‌های حمل و نقل بین سه کشور مطمئناً شاهد گسترش حجم تجارت خواهیم بود.

کد مطلب 4567748

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها