به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی در نشست مشترک با فعالان بخش خصوصی سوریه و سفیر این کشور در ایران با اشاره به سابقه و روابط تاریخی بین دو کشور اظهار کرد: در سال‌های اخیر که سوریه با حمله تروریسم روبرو شد، جوانان ایرانی نیز در این کشور فداکاری کردند و رابطه بین دو کشور را با خون خود مستحکم کردند.

وی ضمن ابراز خوشحالی از بازگشت ثبات و آرامش به سوریه افزود: توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو کشور مورد تاکید مقامات است و این گسترش روابط اقتصادی مجاهدت‌های نظامی ایرانیان در سوریه را تکمیل می‌کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت بخش خصوصی در روابط بین دو کشور اظهار کرد: باید پتانسیل‌ها و نیازهای دو کشور شناسایی شده و به یک برنامه ریزی دقیق، بلند مدت و راهبردی ختم شود.

وی افزود: در گذشته روابط تجاری بین دو کشور بیشتر از میزان فعلی بوده که این زمینه وجود دارد سطح روابط حتی فراتر از گذشته شود.

رحمانی با بیان اینکه صادرات و واردات سوریه نشان می‌دهد که در تمامی زمینه‌ها مانند صنعت و کشاورزی پتانسیل خوبی برای همکاری اقتصادی وجود دارد، گفت: نباید مراودات تجاری را محدود به بازار دو کشور کنیم و باید بازارهای عراق، لبنان و حتی جنوب اروپا را هم در گستره مراودات تجاری و اقتصادی خود قرار دهیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: ایران با کشورهای آسیای میانه و کشورهایی همچون پاکستان نیز مرز و مراوده تجاری دارد که سوریه می‌تواند از طریق این ارتباط، تجارت خود را گسترش دهد.

وی با اشاره به آمادگی اتاق تعاون ایران و عزم سفیر سوریه در ایران برای شکل گیری همکاری‌های تجاری گفت: اتاق تعاون ایران، تشکل مردمی، گسترده و پا به کار است که با ساختاری چابک، به دور از بروکراسی اداری حرکت می‌کند.

رحمانی با اشاره به سفر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به ایران و دیدار با رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهوری افزود: از معاونین خود و اتاق تعاون می‌خواهم از ظرفیت‌های موجود مثل توافق نامه تجارت آزاد بین دو کشور، کاهش تعرفه‌های تجاری و… برای گسترش مراودات اقتصادی استفاده کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به پروژه‌های عمرانی و مهندسی شرکت‌های ایرانی در سوریه پیش از شروع جنگ در این کشور اظهار کرد: ایران در همه رشته‌ها، اعم از تولید انواع فلزات در رنکینگ‌های جهانی دارای رتبه است و تولیدات شرکت‌های ایرانی با کیفیتی که دارد حتی به اروپا صادر می‌شود.

رحمانی با تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران در گسترش همکاری با سوریه هیچ محدودیتی قائل نیست، گفت: هفته گذشته نشستی نیز با فعالان اقتصادی عراق داشتیم که در حمل نقل ریلی و زمینی تفاهم‌های خوبی صورت گرفت و با فراهم شدن زیرساخت‌های حمل و نقل بین سه کشور مطمئناً شاهد گسترش حجم تجارت خواهیم بود.