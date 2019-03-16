۱۰ نظامی ترکیه کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت دفاع ترکیه امروز شنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که در جریان عملیات علیه گروههای مخالف دولت این کشور در شمال عراق ۲ نظامی ترکیه‌ای کشته و ۸ نفر دیگر از آنان نیز زخمی شدند.

بر اساس بیانیه وزارت دفاع ترکیه، در این عملیات همچنین ۶ شبه نظامی شامل یک زن نیز «دستگیر»، «کشته» و یا «مجروح» شده اند.

مبارزه ترکیه با تروریست‌های این گروهک در خاک عراق در حالی به انجام می‌رسد که آنکارا پیشتر از بابت نقض تمامیت ارضی بغداد از سوی دولت این کشور مورد انتقاد قرار گرفته بود.

وزارت خارجه عراق چندی پیش از احضار «فاتح یلدز» سفیر ترکیه در بغداد در اعتراض به نقض مکرر حریم هوایی عراق از سوی آنکارا خبر داد.

وزارت امور خارجه عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که سفیر ترکیه در بغداد را فرا خوانده و مراتب اعتراض خود نسبت به نقض مکرر حریم هوایی عراق توسط ترکیه را تسلیم وی نموده است.