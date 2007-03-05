دولت رسول خدا (ص)

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه : تردیدی نیست که هدف غایی رسول خدا(ص) هدایت مردم به صراط مستقیم بوده و در این راه از ابزارهای گوناگون و شیوه های متفاوتی بهره برده است ، اما در مورد این که پیامبر برای پیشبرد هدف خود در به دست گرفتن قدرت سیاسی و داشتن دولت با مشخصه های مورد نظر خویش در مکه تلاش می کرد دلیلی در دست نداریم .

در مجموعه آموزه های اسلام، آیات قرآن و سخنان پیامبر و سیره و رفتار عملی ایشان در مکه نشانی از این هدف نمی یابیم . تعالیم پیامبر در دوره مکه ارشاد مردم به آموزه های قرآن و تلاش برای آگاه کردن آنان به مبانی توحید و بطلان شرک و بت پرستی زاییده آئین جاهلی بود .

پیامبر(ص) حتی در سخت ترین شرایط و بحرانهایی که گریبان گیر خود و قومش بنی هاشم شد مثل محاصره در شعب ابی طالب هرگز برای بر هم زدن نظم اجتماعی مکه از راه ایجاد شورش توسط گروههایی از مردم قبیله یاهم پیمانان و یا حتی علیه صاحبان قدرت اقدامی نکرد .

حتی هنگامی که قریشیان یاران نزدیک او و تازه مسلمانان را مورد شکنجه و اذیت قرار دادند برای وادار کردن یاران خود به واکنش شدید از قبیل ترور سران مکه یا ضربه زدن به استقرار و امنیت شهر مکه و یا شکستن بتهای مکه و هتک حرمت آنان تلاش نکرد بلکه همواره مؤمنان را به صبر و شکیبایی دعوت و برای دشمنان و کافران هدایت و بصیرت طلب می کرد .

این وضعیت تا هنگام هجرت همچنان باقی بود و پیش از هجرت در ملاقاتهایی که پیامبرمخفیانه با سران مدینه در عقبه اولی و عقبه دوم داشت هرگز سخنی از برقراری دولت به میان نیامد . حضرت در این ملاقاتها و متن عهد نامه ها جز بر ایمان به خدا و وفاداری به پیامبرو این که او را یکی از خود بدانند تأکید نکرد .

کتاب "دولت رسول خدا" در پنج بخش تألیف شده است . یثربیان و ندای اسلام، تشکیل حکومت در مدینه، جهاد و به کار بردن سلاح، گسترش اسلام ودر شبه جزیره عرب، سخن و پیام اسلام عناوین پنج بخش این کتاب هستند .

یثرب و نظم زندگی در آن، روابط میان عشایر، منابع نخستین اسلام، زمینه های هجرت، نظام اجتماعی مردم یثرب هنگام هجرت، عشایر و موالی، جایگاه فرد، یهودیان مدینه، جهاد اسلامی، آمادگی پیکار با قریش و گسترش اسلام در میانه حجاز نیز مباحثی هستند که در این بخشها به آنها پرداخته شده است .

نظام حکومتی در شبه جزیره عرب، زکات و صدقات پس از گسترش اسلام، اسلام و ایمان، دیدگاه جهانی قرآن، جایگاه اندیشه و باور قلبی، فعالیت اقتصادی از دیدگاه اسلام و نیکوکاری و خیر اندیشی دیگر مباحث طرح شده در کتاب "دولت رسول خدا" هستند .