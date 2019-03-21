رئیس جمهور سال نو را به رهبر انقلاب تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی در گفت‌وگویی تلفنی با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، فرا رسیدن سال ۱۳۹۸ هجری شمسی را به معظم‌له تبریک گفت.

حجت‌الاسلام حسن روحانی در این گفتگوی تلفنی، ضمن تبریک میلاد مولای متقیان امیرالمؤمنین علی (ع) و سال نو و آرزوی سلامتی و طول عمر برای رهبر معظم انقلاب، تأکید کرد: دولت با همه توان و امکانات به دنبال خدمت‌رسانی گسترده به مردم بوده و این مسیر و وظایف خود را در سال جدید نیز با برنامه‌ها و تصمیم‌های جدید، با قوت ادامه خواهد داد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در این گفتگو با تبریک این ایام و سال نو به دکتر روحانی و خانواده بزرگ ملت ایران، برای توفیق بیشتر دولت در خدمت به کشور و مردم، آرزوی توفیق نمودند.