" به قول پرستوها " با اشعاری تازه منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه شعر قیصر امین پور با عنوان " به قول پرستوها " که قرار است توسط نشر افق در سال جدید تجدیدچاپ شود برای گروه سنی نوجوانان سروده شده است.

امین پور در این دفتر تلاش کرده، مفاهیم و تصاویری تازه را در قالب سروده ها و واژه های خود ترسیم کند. سروده های این شاعر در این اثر نه تنها نوجوانان که مخاطب بزرگسال را نیز دربرمی گیرد.

نکته تازه درباره این کتاب اینکه قیصر امین پور، سه شعر جدید را هم به این مجموعه اضافه کرده است که " ترانه ای برای آشتی" ،" سرود ماه مهر " و " ترانه ای برای درخت " نام دارند.