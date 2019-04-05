ژاپن گلوله مسی به سمت سیارک «ریوگو» پرتاب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، سازمان فضایی ژاپن اعلام کرده فضاپیمای Hayabusa-2 یک گلوله مسی به سمت سیارک «ریوگو» پرتاب کرده تا با ایجاد یک دهانه در آن از مواد زیر سطح سیارک نمونه برداری کند.

به گفته کارشناسان این خطرناک‌ترین مأموریت فضاپیمای مذکور است زیرا باید پس از پرتاب گلوله به سرعت از سیارک فاصله گرفت.

به هر حال طبق بیانیه JAXA این فضاپیما پس از پرتاب یک گلوله مسی به سمت سیارک ریوگو از آن فاصله گرفت. هنوز نتیجه این عملیات مشخص نیست و کارشناسان مأموریت مذکور مشغول تحلیل جزئیات بیشتر آن هستند.

این گلوله مسی به اندازه یک توپ بیس بال و با وزن ۲ کیلوگرم بوده است.

از سوی دیگرJAXA قصد دارد یک بار دیگر فضاپیمای «هایابوسا -۲» را به سیارک بفرستد تا نمونه‌هایی از زیر سطح آن را جمع آوری کند.