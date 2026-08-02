به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلینژاد معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران درباره خریدهای شهرداری از بورس کالا گفت: برای نخستین بار در دوره ششم مدیریت شهری و از سال ۱۴۰۱، مصالح پرکاربرد و مورد نیاز پروژههای شهری از بورس کالا خریداری شده و این شیوه تأمین مصالح ادامه دارد.
وی افزود: قیر، سیمان، میلگرد، ورق و آهن و ریل، عمده اقلام خریداری شده از بورس کالا را شامل میشود که اغلب برای پروژههای بزرگراهی، ابنیه، توسعه مترو، آسفالت معابر و بهسازی خطوط ریلی در مترو کاربرد دارند.
معاون شهردار تهران ارزش مصالح خریداری شده توسط شهرداری تهران از بورس کالا را در سالهای اخیر، بالغ بر ۳۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد که بر اساس قیمت روز، به مراتب بیشتر است.
وی با اشاره به تلاش برای افزایش میزان تأمین مصالح پرکاربرد شهرداری از بورس کالا تأکید کرد: با وجود شرایط جنگی، در ۴ ماهه ابتدایی سال جاری، بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان انواع میلگرد، ورق، سیمان و قیر از طریق بورس کالا خریداری و برای پروژههای اولویتدار تأمین شده است.
شفافیت و نظارتپذیری مالی؛ مورد تأکید و توجه مدیریت شهری
محمدعلینژاد با اشاره به اهمیت تداوم خرید از بورس کالا و عمقبخشی به این شیوه نوین تأمین مصالح در شهرداری تهران گفت: خرید از بورس، ضمن افزایش سرعت تأمین کالا و کشف قیمت منصفانه، ریسک معاملات را کاهش میدهد.
وی افزود: سرعتبخشیدن به تأمین مصالح مورد نیاز پروژهها، در کاهش زمان اجرای آنها موثر است و برای کلانشهری مانند تهران با پروژههای متعدد و اثرگذار بر زیست شهروندان بسیار ضروری است. بر این اساس، یکی از ارکان عملیات اجرایی مداوم در پروژههای اولویتدار، تأمین به موقع مصالح و پشتیبانی از پروژههای شهری به شیوههای مختلف است.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری نظارتپذیری هرچهبیشتر فرآیندهای مالی را مورد تأکید و توجه مدیریت شهری برشمرد و گفت: خرید از بورس کالا، شفافیت مالی را افزایش داده و نظارتپذیری بر تهیه مصالح مورد نیاز پروژهها را بهبود میبخشد.
محمدعلینژاد افتتاح پروژههای شهری طی ماههای گذشته و در شرایط جنگی را افتخار مدیریت شهری برشمرد که با زحمت یکایک کارکنان خدوم شهرداری محقق شده است و از تداوم بهرهبرداری از پروژههای اولویتدار و بزرگ مقیاس، در جهت رفاه حال شهروندان خبر داد.
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