به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصرتی صبح یکشنبه در آیین افتتاح قرارگاه حملونقل مرزی «حضرت رقیه (س)» در مرز مهران ضمن ابراز خرسندی از بازه زمانی در اتمام و اجرای این پروژه عمرانی، گفت: بسیار خرسندم که با پیگیریهای مستمر استاندار ایلام و همت مجموعه دستگاههای اجرایی، امروز شاهد به ثمر نشستن فاز نخست این پروژه در کوتاهترین زمان ممکن هستیم.
وی افزود: رویکرد ما در احداث این زیرساختها، نگاهی فراتر از بازه زمانی اربعین است. این پروژه به گونهای طراحی شده که علاوه بر خدمترسانی به زائران در ایام پیک اربعین، در ۱۱ ماه دیگر سال نیز به عنوان یک زیرساخت کارآمد در اختیار مردم خوب و مرزدار استان ایلام قرار گیرد.
معاون وزیر کشور با اشاره به جایگاه ویژه مهران در شبکه حملونقل کشور، خاطرنشان کرد: مرز مهران به عنوان اصلیترین و پرترددترین مرز زمینی کشور، جایگاه استراتژیکی دارد و تقویت زیرساختهای آن با جدیت در دستور کار وزارت کشور قرار دارد.
نصرتی در پایان ضمن قدردانی از مدیریت میدانی استاندار ایلام و همافزایی دستگاههای اجرایی در به بهرهبرداری رساندن فاز نخست این پروژه، ابراز امیدواری کرد که با تکمیل فازهای بعدی، شاهد ارتقای بیش از پیش خدمات به زائران و رفاه عمومی مردم منطقه باشیم.
افتتاح قرارگاه حملونقل مرزی حضرت رقیه (س) در مرز مهران با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان
همزمان با تداوم برنامههای اجرایی اربعین، آیین افتتاحیه قرارگاه حملونقل مرزی اربعین پایانه «حضرت رقیه (س)» در مرز مهران با حضور معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و استاندار ایلام برگزار شد.
این پروژه زیرساختی که با هدف ارتقای خدمات و مدیریت هوشمند جابهجایی زائران در دستور کار قرار گرفته بود، در زمینی به مساحت ۳۰ هکتار جانمایی شده است. در فاز نخست این پروژه، ۶ هکتار از این مجموعه با تمرکز بر ایجاد زیرساختهای ضروری، در بازه زمانی کمتر از یک ماه به بهرهبرداری رسید.
برای اجرای این فاز عملیاتی، ۳۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است. طبق طرح توسعهیافته این قرارگاه، در مجموع ۹ سوله هرکدام به مساحت ۹۰۰ متر مربع پیشبینی شده که هر واحد ظرفیت پذیرش و اسکان ۲۸۰ نفر را دارا است.
این قرارگاه با فراهم کردن زیرساختهای لجستیکی در نقطه صفر مرزی، نقش بسزایی در تسریع روند انتقال زائران و کاهش بار ترافیکی و ایستایی در پایانههای مسافری ایفا خواهد کرد.
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