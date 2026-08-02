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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۱

استقرار بیش از هزار بازرس برای نظارت بر بازار تهران

استقرار بیش از هزار بازرس برای نظارت بر بازار تهران

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از آغاز فعالیت قرارگاه نظارت بر بازار در تهران با به‌کارگیری بیش از هزار بازرس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فرهادی با اشاره به مصوبه دوم تیرماه ستاد تنظیم بازار کشور، گفت: بر اساس این مصوبه، قرارگاه نظارت بر بازار با هدف نظارت مستمر، فوری و مستند بر زنجیره تأمین، تولید، توزیع و عرضه کالاها و خدمات تشکیل شده است.

معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: این قرارگاه به‌صورت نمونه در استان تهران، با مدیریت استاندار تهران و دبیری سازمان تعزیرات حکومتی آغاز به کار کرده و دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، اتاق و اتحادیه‌های صنفی، جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی، دادستانی تهران، صداوسیما و نهادهای نظارتی در آن مشارکت دارند.

وی گفت: پیش از آغاز فعالیت این قرارگاه، شمار بازرسان فعال در سطح شهر تهران پاسخگوی حجم گسترده بازار و مطالبات نظارتی مردم نبود؛ از این‌رو، با سازماندهی نیروهای دستگاه‌های عضو و آموزش بازرسان افتخاری به‌عنوان ضابطان تعزیرات حکومتی، بیش از هزار بازرس برای اجرای این طرح به کار گرفته شده‌اند.
فرهادی تصریح کرد: مأموریت اصلی این بازرسان، رصد میدانی و مستمر بازار و شناسایی تخلفاتی از جمله گران‌فروشی، احتکار، عرضه کالای تقلبی، عدم درج قیمت و هرگونه سوءاستفاده از نیاز مردم است.

وی افزود: گزارش‌های بازرسان، پس از طی آموزش‌های لازم در حوزه‌های قضایی و انتظامی، به‌صورت مستند و متقن تنظیم می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند سرعت رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی و اجرای احکام صادره را افزایش دهد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تأکید بر برخورد قاطع با سوءاستفاده‌کنندگان از شرایط اقتصادی گفت: هر فرد یا واحد صنفی، تولیدی و توزیعی که بخواهد با گران‌فروشی، احتکار یا عرضه کالای تقلبی از نیاز مردم سوءاستفاده کند، تحت نظارت بازرسان قرار می‌گیرد و با وی برخورد قانونی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در مواردی که تخلفاتی نظیر احتکار، با عمد و سوءنیت و در ابعاد مؤثر بر اقتصاد کشور صورت گیرد، گزارش مربوطه می‌تواند برای رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شود.

فرهادی همچنین از همکاری دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اجرای طرح خبر داد و گفت: دادستانی تهران یکی از اعضای قرارگاه نظارت بر بازار است و هماهنگی مناسبی میان مجموعه قضایی و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای اجرای مؤثر این طرح شکل گرفته است.

وی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی موظف است گزارش‌های دوره‌ای از عملکرد قرارگاه‌های نظارت بر بازار در استان‌ها، نقاط قوت، چالش‌ها و نتایج اقدامات انجام‌شده را برای بررسی در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار دهد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از مردم خواست در صورت مشاهده تخلفات بازار، گزارش‌ها و شکایت‌های خود را از طریق سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی و سامانه ۱۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت کنند.

کد مطلب 6905857

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