به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول‌های بنیادی، سلول‌های بنیادی موسوم به سلول‌های قاعده‌ای افقی(HBCs) می‌توانند زمانی که به بافت آسیب دیده پیوند می‌شوند، همه انواع سلول‌های اپی تلیوم بویایی(OE) از جمله نورون‌های حسی را تولید کنند.

اخیراً مطالعه‌ای در مجلهStem Cell Reports به چاپ رسیده که راه را برای تحقیقات بیشتر در زمینه سلول درمانی یا رویکردهای دارویی که بتوانند سلول‌های بنیادی درون بینی را برای بازسازی بافت تحریک کنند هموار می‌سازد.

اپی تلیوم بویایی دارای دو نوع سلول‌های قاعده‌ای گلبوز (GBCs) و سلول‌های قاعده‌ای افقی(HBCs) است. سلول‌های قاعده‌ای گلوبوز با موفقیت کشت داده‌اند و به نظر می‌رسد که نقش اولیه ای در سلول دار کردن اپی تلیوم طی از دست رفتن سلول‌های این بخش دارند.

اما سلول‌های قاعده‌ای افقی به صورت خفته باقی می‌مانند و تا زمان آسیب فعال نمی‌شوند. متأسفانه مطالعات صورت گرفته روی این سلول‌ها به دلیل اینکه کشت و نگهداری این سلول‌ها در شرایط آزمایشگاهی مشکل است، با محدودیت مواجه بوده است.

در این مطالعه، محققان شرایط بهینه ای را برای تکثیر و نگهداری سلول‌های قاعده‌ای افقی در کشت ارائه کرده‌اند که شبیه محیط و فاکتورهایی است که برای سلول‌های بنیادی تنفسی استفاده می‌شود.

به عقیده دکتر شوب و همکارانش در دانشگاه Tufts توانایی کشت سلول‌های قاعده‌ای افقی می‌تواند به درمان آسیب‌های بویایی کمک کند و منجر به تولید انواع سلول‌ها از جمله سلول‌های Sus، سلول‌های قاعده‌ای و نورون‌های حسی بویایی، و درمان مشکلات بویایی در افرادی باشد که از این عارضه رنج می‌برند.