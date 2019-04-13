به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، داده‌های اولیه به دست آمده از منابع کشتی‌رانی و صنعتی نشان می‌دهد، در سال مالی گذشته تا پایان ماه مارچ، شرکت‌ها پیش از آغاز تحریم‌های ضد ایرانی، خرید نفت خود از ایران را افزایش دادند و واردات نفت هند حدود ۵ درصد افزایش داشته است.

این داده‌ها نشان می‌دهد، علی‌رغم اینکه واشنگتن خرید نفت هند از ایران را محدود کرده است، در سال مالی ۲۰۱۹-۲۰۱۸‬ پالایشگاه‌های هندی حدود ۴۷۹۵۰۰ بشکه در روز نفت از ایران وارد کرده‌اند. این در حالی است که یک سال قبل از این، ۴۵۸ هزار بشکه در روز، از ایران نفت وارد شده بود.

واشنگتن در ماه نوامبر گذشته، تحریم‌هایی را بر ضد ایران به اجرا گذاشت، اما به ۸ کشور نسبت به این تحریم‌ها معافیت اعطا کرد تا به واردات نفت خود از ایران ادامه دهند. طبق معافیتی که به هند در این زمینه داده شد، این کشور مجاز بود تا ماه می، روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت از ایران وارد کند.

داده‌ها نشان می‌دهد واردات نفت هند از ایران در ماه مارچ به حدود ۴۰۵ هزار بشکه در روز رسیده است که ۵۶ درصد نسبت به ماه فوریه بیشتر است. واردات ماه مارچ تنها ۶ درصد کمتر از واردات همین ماه در یک سال قبل می‌باشد.

تأخیر در بارگیر برخی از کشتی‌ها و عدم تحویل به موقع در ماه فوریه، باعث شد مقادیر ماه مارچ به شدت افزایش پیدا کنند. شرکت بی‌پی‌سی‌ال به علت فقدان نفت‌کش، نتوانسته بود نفت خود را از ایران بارگیری کند.

از ماه نوامبر که آمریکا تحریم‌های ضد ایرانی خود را وضع کرده و هند معافیت دریافت کرده است، تنها پالایشگاه‌های دولتی شرکت ملی نفت هند، بهارات پترولیوم، هندوستان پترولیوم و شرکت پالایشگاهی پتروشیمی مانگالور، از ایران نفت خریداری کرده‌اند.

کل واردات نفت هند از ایران در سال مالی ۲۰۱۹-۲۰۱۸‬ اندکی از سطح هدف فروش ۵۰۰ هزار بشکه در روز ایران به هند، کمتر بوده است. پالایشگاه‌های هندی در بازه آوریل تا اکتبر ۲۰۱۸، با شرایط خوبی که ایران ارائه می‌کرد (پرداخت اعتباری چند ماهه و کشتی‌رانی رایگان)، خرید نفت خود از این کشور را افزایش داده بودند.

داده‌ها نشان می‌دهد که در ۳ ماهه اول ۲۰۱۸، هند حدود ۴۰ درصد کمتر از سال گذشته و حدود ۳۱۳۴۰۰ بشکه در روز، از ایران نفت خریده است.

پالایشگاه‌های هندی در ماه می، در انتظار شفاف‌سازی سرنوشت تمدید معافیت‌های آمریکا، هیچ سفارشی برای بارگیری نفت ایران ثبت نکردند.

منابع آگاه اعلام کردند که هند خواهان آن است که واردات نفت این کشور از ایران، در سطح ۳۰۰ هزار بشکه در روز ادامه داشته باشد.

در ماه آوریل، پالایشگاه‌ها سفارش خرید ۸ میلیون بشکه نفت ایران را ثبت کردند، اما این ماه با رسیدن با تأخیر برخی محموله‌های ماه مارچ، به بنادر هند، میزان خرید واقعی از این هم بیشتر خواهد شد.