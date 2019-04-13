به گزارش خبرگزاری مهر، سید امین قاسمی از آغاز فصل سوم کاوش در غار تاریخی «کلدر» خرم آباد خبر داد و گفت: در پی کاوش‌های دو فصل گذشته در این غار در سال‌های ۸۹ توسط هیئت ایرانی و در سال ۹۳ توسط هیئت مشترک ایرانی-اسپانیایی، طی چند روز گذشته فصل سوم کاوش باستان شناختی در این غار آغاز شد.

وی با اشاره به کشف شواهد فرهنگی از انسان هوشمند در این غار برای اولین بار در غرب آسیا و ایران تصریح کرد: هدف از کاوش فصل سوم غار کلدر انجام لایه نگاری پارینه سنگی میانه در این غار تاریخی است.

زهرا بهاروند معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان نیز گفت: پژوهش میدانی کاوش باستان شناسی در این غار تاریخی به مدت سه ماه زمان خواهد برد و پس از انجام شش ماه مطالعات کتابخانه ای و آزمایشگاهی بر روی یافته‌های فرهنگی بدست آمده، نتایج علمی این کاوش اعلام خواهد شد.