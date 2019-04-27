حضور نشر دانشگاهی با بیش از ۱۵۵۰ اثر در نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ابراهیمآبادی با بیان اینکه «نشر دانشگاهی با آثاری از استادان و محققان برجسته کشور در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران حضور دارد» گفت: نشر دانشگاهی از بدو تأسیس در سال ۱۳۵۹ تاکنون بیش از ۱۵۵۰ اثر در حوزههای علوم انسانی، علوم پایه، علوم فنی و پزشکی تهیه و منتشر کرده است و این بار در سی و دومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران با ۱۵ عنوان کتاب جدید حاضر شده است.
وی افزود: برخی از این آثار جدید عبارتند از؛ «بهنژادی گیاهان برای تحمل به تنشهای غیرزنده خشکی و شوری» تألیف حمید دهقانی و مصطفی خدادادی، «زیستشناسی و زیستفناوری ریزجلبکها» نوشته نسرین معظمی، «مقدمهای بر علم نانو» ترجمهای از اختر رجبی، «تصحیح و شرح پنج رساله از ابوالقاسم شیرازی» تصحیحی از عباس مرادی، «نسبیت خاص و عام» تألیفی از یوسف ثبوتی، «مبانی ساخت و تولید مواد مرکب (کامپوزیت)» ترجمهای از فتحالله طاهری و حسن هوشنگی، «تجارب کاربردی اقتصاد شهری در ایران» تألیف سعید عابدین درکوش، چاپ اول ویراست دوم «تعارض قوانین» تألیف نجادعلی الماسی، «فارماکولوژی اسب» ترجمه سیداحمد فاطمی، چاپ اول ویراست سوم «معانی و بیان» تألیفی از جلیل تجلیل، «اصول طراحی و پیادهسازی زبانهای برنامهسازی» تألیف جواد اسماعیلی و سعید شکرالهی و ….
این عضو هیئت علمی از برگزاری نشستهای مرکز نشر دانشگاهی در روزهای آتی در سالن اهل قلم انجمن ناشران فرهنگی خبر داد و افزود: غرفه مرکز نشر دانشگاهی واقع در بخش ناشران دانشگاهی، سالن F۷ غرفه ۱۳ از چهارم الی چهاردهم اردیبهشت ماه همه روزه از ساعت ۱۰ صبح الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان محترم است و نشستها از روز شنبه هفتم تا روز سه شنبه دهم اردیبهشت ماه در سالن اهل قلم انجمن ناشران فرهنگی واقع در روبهروی سالن F۲ ناشران دانشگاهی برگزار میشود.
فهرست برنامههای مرکز نشر دانشگاهی در سالن اهل قلم انجمن ناشران دانشگاهی
*مسائل نشر دانشگاهی در ایران معاصر
شنبه ۹۸/۰۲/۰۷
ساعت ۱۵-۱۷
حجتالاسلام محمد ذبیحی
مهدی فیروزان
حسین ابراهیمآبادی
مالک شجاعی
*کتابهای علوم انسانی و دانشگاههای ایرانی
یکشنبه ۹۸/۰۲/۰۸
ساعت ۱۵-۱۷
محمدرضا وصفی
ناصر تقویان
مالک شجاعی
*برای عرضه به دانشگاههای دنیا چه داریم؟
دوشنبه ۹۸/۰۲/۰۹
ساعت ۱۵-۱۷
غلامرضا اعوانی
محمد حسینیمقدم
مالک شجاعی
*رونمایی از آثار مشترک مرکز نشر دانشگاهی و دانشگاه جامع علمی کاربردی
سهشنبه ۹۸/۰۲/۱۰
ساعت ۱۵-۱۷
محمدحسین امید
حسین ابراهیمآبادی
نظر شما