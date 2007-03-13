" در ستایش هیچ " سروده شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب " در ستایش هیچ " مجموعه سروده های دکتر سعید رضوانی در 109 صفحه ، با قطع وزیری و جلد سخت در شمارگان 4200 نسخه و بهای 1500 تومان از سوی موسسه انتشارات نگاه وارد پیشخوان کتابفروشی ها شد .

این مجموعه که شامل بیش از 70 قطعه از سروده های این شاعر است، در اوزان نیمایی یا شکسته و در پنج سال اخیر سروده شده است .

" در ستایش هیچ " برگزیده ای است از قطعاتی که به معنی دقیق کلمه موزون نیستند اما از آنجا که در سرودن شان به آهنگ کلام توجه شده طبعا رد پای یک یا چند وزن معروف عروضی را می توان در آنها یافت . اکثریت قطعات کتاب را این گروه از اشعار تشکیل می دهد .

تسلی ، پرواز ، آزمون ، طلسم ، درنا ، ایستگاه ، راهیان شب ، نشانی ، خاکی ، امید ، ابری ، مکث ، شب زمینی ، آزاد ، شعر شب ، کسوف ، بها ، غریق ، فرصت ، دشوار ، راه ، بی پیوند ، ره توشه ، یکه ، دشنام ، عطف ، دیر ، کویر، معجزه ، دایره ، نهان و... عناوین برخی از قطعات به چاپ رسیده در این مجموعه است .

" سعید رضوانی " دارای مدرک دکتری از دانشگاه هامبورگ در رشته ادبیات و فلسفه است که به زودی کتابی در معرفی شعر معاصر ایران در این شهر به زبان آلمانی منتشر می کند .