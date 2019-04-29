جواد نوروزبیگی تهیه کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اکران فیلم سینمایی «زهرمار» به کارگردانی سیدجواد رضویان گفت: در نظر داریم این فیلم را در عید فطر به نمایش بگذاریم و به نظرم زمان خوبی برای نمایش این اثر است ضمن اینکه این فیلم با تغییرات بسیار کوچک نسبت به آن نسخهای که در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، به نمایش درآمد، اکران میشود.
وی با اشاره به فیلم دیگرش با نام «مهمان خانه ماه نو» به کارگردانی تاکفومی تسوتسویی که محصول مشترک ایران و ژاپن است، عنوان کرد: ما در تلاشیم تا این فیلم را در تابستان به نمایش بگذاریم البته تلاشهایی هم برای اکران همزمان این فیلم در ایران و ژاپن هم کردهایم ولی این امر بستگی به مناسبات کشور ژاپن دارد.
نوروزبیگی در پایان اظهار کرد: برای یک فیلم دیگر هم درخواست پروانه ساخت دادهایم که هنوز موفق به دریافت آن نشدهایم.
در خلاصه داستان «زهرمار» آمده است: «رضا دفتردار میانسال که به تازگی به تهران نقل مکان کرده است، رهی همکلاسی سالهای دور خود را میبیند که هنوز کینهای قدیمی از او دارد. در شرایطی که رضا تلاش میکند از او دلجویی کند، رهی دسیسهای طراحی میکند و رضا را در گرفتاری بزرگی اسیر میکند.»
در این اثر سیامک انصاری، شبنم مقدمی، شقایق فراهانی، علیرضا استادی، رضا رویگری، برزو ارجمند، حسین محب اهری و سیامک صفری به ایفای نقش پرداختهاند.
در «مهمان خانه ماه نو» هم بازیگران ایرانی مانند مهناز افشار، لاله مرزبان، نسیم ادبی، علی شادمان و مریم بوبانی بازی میکنند همچنین ماساتوشی ناکاسه و ای اکو کوبایاشی بازیگران ژاپنی این اثر هستند.
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