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۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۱:۳۰

سایت اوساسونا:

نکونام مقابل گلاسکو رنجرز به میدان می رود

نکونام مقابل گلاسکو رنجرز به میدان می رود

تیم فوتبال اوساسونا اسپانیا فردا در چارچوب دور برگشت مرحله یک هشتم نهایی رقابت های جام یوفا میزبان گلاسکو رنجرز اسکاتلند است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اوساسونا در بازی رفت که در گلاسکو برگزار شد تا دقیقه 90 از میزبان پیش بود اما در نهایت با گلی که در واپسین لحظات بازی دریافت کرد با نتیجه تساوی یک بر یک به کار خود پایان داد.

 این تیم فردا در دیدار برگشت این رقابت ها میزبان رنجرز است .سایت اوساسونا پیش از این دیدار، اسامی بازیکنان هر دو تیم را منتشر کرده که در این میان نام جواد نکونام ملی پوش ایرانی تیم اوساسونا نیز به چشم می خورد.

اسامی بازیکنان دو تیم به شرح زیر است:
اوساسونا: ریکاردو، ازکوئدرو، کوئلار، میگوئل فلانو، مونرئال، مونوز، نکونام، رائول گارسیا، دیوید لوپز، خوانلو، وبو

رنجرز: کلوس، هاتون، ویر، اهیوگو، توماسون، مورای، آدام، حمدانی، فرگوسن، بورکه، بوید.

کد مطلب 460600

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