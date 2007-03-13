نکونام مقابل گلاسکو رنجرز به میدان می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اوساسونا در بازی رفت که در گلاسکو برگزار شد تا دقیقه 90 از میزبان پیش بود اما در نهایت با گلی که در واپسین لحظات بازی دریافت کرد با نتیجه تساوی یک بر یک به کار خود پایان داد.

این تیم فردا در دیدار برگشت این رقابت ها میزبان رنجرز است .سایت اوساسونا پیش از این دیدار، اسامی بازیکنان هر دو تیم را منتشر کرده که در این میان نام جواد نکونام ملی پوش ایرانی تیم اوساسونا نیز به چشم می خورد.

اسامی بازیکنان دو تیم به شرح زیر است:

اوساسونا: ریکاردو، ازکوئدرو، کوئلار، میگوئل فلانو، مونرئال، مونوز، نکونام، رائول گارسیا، دیوید لوپز، خوانلو، وبو

رنجرز: کلوس، هاتون، ویر، اهیوگو، توماسون، مورای، آدام، حمدانی، فرگوسن، بورکه، بوید.