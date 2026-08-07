به گزارش خبرنگار مهر، صد و شصتمین قرار شبانه مردم گلستان همزمان با دیگر نقاط کشور برگزار شد و شهرهای مختلف استان شاهد حضور اقشار مختلف مردم در این اجتماعات بود.
این قرارهای شبانه که از ابتدا در نقاط مختلف استان برگزار شده، در صد و شصتمین شب نیز با حضور مردم در شهرهای گلستان ادامه یافت.
حاضران در این اجتماعات با حضور در فضاهای عمومی و میادین شهرها، بر اهمیت وحدت، همدلی و همراهی اجتماعی تأکید کردند.
برگزاری این اجتماعات در شهرهای مختلف گلستان، از جمله گرگان و دیگر شهرستانهای استان، طی هفتههای اخیر ادامه داشته و هر شب با حضور جمعی از شهروندان همراه بوده است.
قرارهای شبانه مردم گلستان در حالی به شب ۱۶۰ رسید که همزمانی این حضورها با دیگر نقاط کشور، جلوهای از تداوم اجتماعات مردمی در سطح ملی را رقم زده است.
گزارشها حاکی است این برنامهها همچنان در نقاط مختلف استان ادامه دارد و حضور مردم در این قرارهای شبانه مورد توجه رسانهها قرار گرفته است.
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