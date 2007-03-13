نهضتی فراگیر برای احیای علوم انسانی هماهنگ با اندیشه اسلام ناب به راه اندازیم

به گزارش خبرگزاری مهر ، رئیس جمهور در این پیام تاکید کرد : انقلاب اسلامی نفحه الهی بود که بار دیگر معلوم کرد حقیقت انسان چیزی جز ربط به ذات اقدس الهی نیست و فرایندهای سیاسی قدمی است که آدمی را لایق چنین ارتباط الهی می کند.



وی افزود : پیدایش اجتماع انسانی که بتواند بصیرت ادراک ارتباط با عالم قدسی را با وجود خویش عجین سازد، از افتخارات انقلاب اسلامی ایران دانست و خاطر نشان کرد: بسط ید الهی و مدیریت اراده خداوندی بر تحولات و وقایع روزمره و نیز اجتماع اخوت انسانی که تحت تاثیر حاکمیت شریعت الهی محقق می شود، در انقلاب شکوهمند اسلامی ظهور و بروز یافت و علوم انسانی واقع بینانه را بستر سازی کرد.

رئیس جمهور، با بیان اینکه برای پیشرو بودن کشور در عرصه علوم باید در ابتدا جبهه قوی علمی در علوم انسانی داخل کشور به راه افتد تصریح کرد: هدف این جبهه علمی باید نوآوری درعلوم انسانی روز و همسازی آن با فرهنگ اسلامی باشد تا بتواند مسائل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را با توجه به شرایط بومی حل کند.

احمدی نژاد قدم بعدی را تعمیم این جبهه علمی داخلی به جبهه ای فراگیر از دانشمندان اسلامی سایر نقاط جهان دانست که باید برای ساختن علوم انسانی نوینی که همه ابعاد وجودی انسان را در نظر می گیرد، تلاش کنند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه برگزاری کنگره ملی علوم انسانی می تواند در توجه بیشتر به علوم انسانی و تلاش برای صلاح آشفتگی های آن موثر واقع شود، ابراز امیدواری کرد: این کنگره توجه روز افزونی را به نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری در عرصه علوم انسانی باعث شود.



اولین کنگره علوم انسانی" وضعیت امروز، چشم انداز فردا " از امروز به مدت دو روز برپا خواهد بود.