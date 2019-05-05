غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اعضای شورای صنفی نمایش مشخص شده اند، گفت: به اتفاق آرا محسن امیر یوسفی به عنوان رئیس شورای صنفی نمایش، سیدمحمود رضوی نایب رئیس و غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش انتخاب شدند.

وی بیان کرد: همچنین در جلسه شورای صنفی نمایش در سرگروه آزادی بعد از فیلم «زندانی‌ها» قرارداد فیلم «تولدت مبارک» به کارگردانی سمیه زارعی نژاد بسته شد که این فیلم از چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۹۸ در سینماهای کشور اکران می‌شود. همچنین اکران «ما همه با هم هستیم» به کارگردانی کمال تبریزی برای عید فطر ثبت شد.

وی تاکید کرد: در سرگروه آستارا بعد از فیلم «متری شش و نیم» به کارگردانی سعید روستایی قرارداد فیلم «خانه دیگری» به کارگردانی بهنوش صادقی ثبت شد که این فیلم از چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۹۸ اکران می‌شود. همچنین قرارداد «سرخپوست» به کارگردانی نیما جاویدی بعد از «خانه دیگری» در این گروه سینمایی بسته شده است.

فرجی در پایان گفت: در سرگروه استقلال بعد از فیلم «غلامرضا تختی» قرارداد فیلم «وکیل مدافع» به کارگردانی سلما بابایی ثبت و این فیلم از چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۹۸ اکران و بعد از آن قرارداد فیلم «شبی که ماه کامل شد» به کارگرانی نرگس آبیار برای اکران عید فطر ثبت شد. همچنین در سرگروه باغ کتاب قرارداد فیلم «سامورایی در برلین» به کارگردانی مهدی نادری بسته شد که از چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۹۸ اکران می‌شود.